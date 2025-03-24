國賓不當容積自救會籲公開第三份鑑定 高市府：依法本就可閱覽

國賓不當容積自救會今訴求高雄市政府，應公開第三份第三方「台灣省結構技師公會」鑑定報告以昭公信。（森林城市協會提供）

2025/03/24 10:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕國賓不當容積自救會今提兩項訴求，要求高雄市政府公開第三份第三方「台灣省結構技師公會」鑑定報告以昭公信，並爭取自行尋求第四方公正專業單位再做鑑定；高市府強調依政府資訊公開法，本來就可供關係人閱覽。

自救會指出，第三方鑑定報告有兩個數據，一樓R值27.25安全、4樓R值53.08危險，質疑高市工務局於今年2月20日宣布採用R值53.08、明顯違反學理及國土署的法令規定！要求完全公開鑑定報告。

請繼續往下閱讀...

自救會認為以內政部國土署公布實施的統一標準，應採用一樓為評估基準的安全分數27.25分，國賓開發案的危老容積獎勵就必需撤銷，相關環評審查亦應中止作業，以昭公信!

工務局則嚴正駁斥不實指控國賓危老重建容積獎勵質疑，強調依法依規審查，針對本案耐震能力評估，第三次委託台灣省結構工程技師公會進行該棟建築物耐震評估，該公會評估結果明白指出，建築物有較特殊的中間軟弱層行為，應以第四樓斷面計算其抗震能力才符合整棟建築物的評估。

部分民眾與團體陳情該棟建築物耐震初評報告內容以一樓為基準層做耐震評估的R值27.25並不正確，台灣省結構工程技師公會指出因一樓並非軟弱層，不能以一樓為基準層作為評估耐震能力依據。

再則台灣省結構工程技師公會再依該棟建築物結構系統、構造別、細部、現況及定量分析等因素進行整棟建築物的耐震初評，如此較符合整棟建築物之抗震能力，其評估結果危險度總評估分數R值為53.08分，與台北市結構工程工業技師公會評估的52.45分，差異不大，且均大於45分，已達危老重建標準。

針對自救會訴求公開台灣省結構工程技師公會所做鑑定報告部分，工務局說明依政府資訊公開法，本來就可供關係人閱覽，本案歡迎民眾閱覽，再次呼籲民眾應對專業與事實進行討論，勿做不實指控。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法