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    竹市「2025免廢市集」系列活動 3/29開跑

    竹市「2025免廢市集」系列活動3/29開跑。（市府提供）

    竹市「2025免廢市集」系列活動3/29開跑。（市府提供）

    2025/03/24 10:20

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市「免廢市集」今年將舉辦4場，首場活動將於29日（六）在新竹北大公園（新竹市府後街76號）舉行，當日下午1點半開放攤主設攤，2點開放民眾挖寶。現場還將舉辦環保嘉年華闖關送禮、環保DIY、攤主經驗分享交流及表演等活動，歡迎民眾一同來參與，分享物品支持環保，共同響應惜物愛地球。

    環保局表示，免廢市集自開辦以來共舉辦了19場，參加民眾人次超過2萬7800人，共有1211個攤位，分享物品達5萬9634件。透過免廢市集可促進物品循環使用並減少垃圾產生，活動當天將規劃「主舞台區」與「攤位區」兩大區域，主舞台區將進行啟動儀式及精彩表演；攤位區則設有免廢市集尋寶、環保嘉年華闖關送禮、環保DIY、攤主經驗分享交流等活動，讓民眾體驗環保與尋寶的樂趣。提醒尋寶的民眾，請遵循市集禮儀「問一聲、道個謝、再取物」，共同維護市集和諧與友善的氛圍。

    環保局指出，現場設攤無需事先報名，民眾可將整理出的不用物品或二手物品攜帶至市集，現場設攤分享。攤主請先至市集服務台領取派對餐飲與攤主圍裙，並可免費借用野餐墊。29日的首場活動特別規劃於下午3點舉辦「攤主經驗分享交流」，以下午茶形式邀請現場攤主提供寶貴意見，幫助環保局精進市集運作並提升效益。

    環保局說明，廣受歡迎的「維修聊天室Fix and Chat」也將在免廢市集現場提供服務，由清大學生與志工免費幫民眾維修壞掉的電器。家住香山的劉小姐擁有一台媽媽留下的電鍋，經過修復後成功插電使用，讓劉小姐回想起過去與媽媽一起在廚房做飯、聊天的溫馨時光，非常高興能夠用實際的「以修代購」行動來傳遞母愛，同時減少垃圾。

    免廢市集接下來3場分別在大湳雅公園舉行：4月19日的「北鼻好物篇」，邀請民眾分享不再需要的婦嬰用品；9月20日的「毛孩寵愛篇」，歡迎帶寵物來玩耍交流並分享寵物用品；10月18日的「鍋碗瓢盆篇」，鼓勵分享家中不再使用的餐具，讓主婦主夫們尋找烹飪利器。

    另外，市集日期可能因天候等因素有所變動，請查詢新竹市環境保護局資源回收網以掌握最新資訊。

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