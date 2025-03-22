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    信誼兒童動畫獎揭曉 法導演《蘿拉的魔法鋼琴》奪首獎

    第16屆「信誼兒童動畫獎」揭曉，法國導演Augusto Zanovello《蘿拉的魔法鋼琴》獲首獎。（信誼基金會提供）

    第16屆「信誼兒童動畫獎」揭曉，法國導演Augusto Zanovello《蘿拉的魔法鋼琴》獲首獎。（信誼基金會提供）

    2025/03/22 22:46

    〔記者楊綿傑／台北報導〕第16屆「信誼兒童動畫獎」今揭曉得主，法國導演Augusto Zanovello以自閉症兒童為主題的《蘿拉的魔法鋼琴》（Lora and the Sound Piano）獲得首獎。本屆首度增設的兒童觀眾票選，最受孩子喜愛的作品由法國導演Sophie Roze的《吉他漂流記》（The Drifting Guitar）獲得。

    今年有來自全球共1505件作品激烈角逐。信誼基金會董事長張杏如表示，信誼兒童動畫獎的評選，不僅要兼顧故事性、動畫技巧、藝術與音樂等整體面向的創新與完整度，更重要的是「兒童性」，作品是否能感動孩子、引起孩子的共鳴。

    張杏如提到，為了更瞭解孩子的看法，特別在專家評選後，將作品透過北中南三地巡迴播映，邀請孩子票選。發現三地的投票結果都很接近，最喜歡的作品是獲Special Mention獎項的作品，其次才是獲獎首獎的作品。

    首獎作品《蘿拉的魔法鋼琴》導演耗時6年完成，以其與自閉症弟弟相處的經驗，藉著5歲自閉症男孩的視角，展現如何藉由「聲音」與世界建立聯繫，並透過姊姊與朋友的支持，打破社交障礙，進而找到自我歸屬。該動畫同時也獲得2024年安錫動畫影展電視節目評審團獎。

    最受兒童歡迎的作品《吉他漂流記》，講述一隻背負「不安好心眼」偏見又無家可歸的黃鼠狼，透過旅途上的友誼和音樂，學會接納自己，最終找到真正的歸屬感。這部動畫也獲得2024年安錫動畫影展電視影集水晶獎，及影展觀眾票選獎等肯定。

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