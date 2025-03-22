台南北區鎮北坊歷史街道 榮獲台灣景觀大獎佳作

台南市北區「鎮北坊歷史街道整合計畫」將大銃街花崗岩地磚重新再利用及抿石子鋪面更新。（台南市北區區公所提供）

2025/03/22 19:45

〔記者王姝琇／台南報導〕第12屆台灣景觀大獎今天在台北花博公園流行館頒獎，台南市北區區公所「鎮北坊歷史街道整合計畫」展現出對都市景觀及老街保存的積極努力，榮獲佳作殊榮。

鎮北坊歷史街道以府城小北門－大銃街（現稱自強街）為主要軸線，是台南府城目前仍保留清代街道樣貌的歷史老街，也是見證台灣南北貿易繁榮的重要商業街道。但在都市發展過程中，一度面臨拆除與道路拓寬等威脅。

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為保存街區歷史風貌，內政部國土署、市府工務局及北區區公所合作推動「鎮北坊歷史街道整合計畫」，投入經費4700萬元，去年將大銃街花崗岩地磚重新再利用，及住宅大門前抿石子鋪面更新，總長約1054公尺，完工後街區煥然一新，讓文化與歷史自然延續成為日常生活的一部分。

北區區長潘寶淑說，這個計畫不僅成功活化與修復歷史街道，公所還結合導覽解說系統，將歷史場景故事化，讓訪客深入了解歷史背景，感受豐富的文化氛圍；舉辦入城過生活文化體驗，及大銃老街散步寫生、鎮北月老好姻緣等活動，增強社區凝聚力，提升街區文化價值與旅遊吸引力。

潘寶淑說，獲獎是對我們努力不懈的肯定，公所未來將持續推動更多與環境和文化相關的計畫，讓北區成為更美好的生活空間，今年適逢府城建城300年，邀請大家有空就到鎮北坊走一走。這裡有元和宮的「蘇州碼子」、三老爺宮「國姓爺鄭成功頭眠安營之地」，還有找尋什將文化與12花神元素，等著大家來深入探索府城小北門－大銃街的歷史故事。

台南市北區「鎮北坊歷史街道整合計畫」成功活化與修復歷史街道。（台南市北區區公所提供）

台南市北區區公所結合導覽解說系統，將歷史場景故事化，讓訪客深入了解鎮北坊背景。（台南市北區區公所提供）

「鎮北坊歷史街道整合計畫」榮獲台灣景觀大獎佳作殊榮，台南市北區區長潘寶淑（右2）代表領獎。（台南市北區區公所提供）

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