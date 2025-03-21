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    談基隆捷運列3要求 議長童子瑋：通車要「一次到位」

    基隆捷運何時啟動，議長童子瑋（圖）向謝國樑喊話，說清楚進度，會不會變成空轉的承諾。（記者盧賢秀攝）

    基隆捷運何時啟動，議長童子瑋（圖）向謝國樑喊話，說清楚進度，會不會變成空轉的承諾。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/21 22:24

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕捷運汐東線已動工，基隆捷運還有爭議，基隆市長謝國樑與新北市長侯友宜約定會面溝通。議長童子瑋今晚則在臉書喊話，基隆捷運到底什麼時候啟動？會不會又變成空轉的承諾？市政府應盡速向市民清楚說明後續進度、工程模式與分工安排，解除民眾的疑慮。

    童子瑋主張，基隆捷運要通車，就要「一次到位」，不拆段、不脫鉤、不降格。因為捷運不是只蓋給今天的通勤族，而是規劃未來30年基隆發展的命脈。不論是之前新北市獨斷的預算變動，或是市府未清楚說明的工期安排，他都會持續追蹤跟監督。

    捷運汐東線昨天動工，新北市長侯友宜說，希望在年底核定開工。基隆市長謝國樑今天表示，「目前是往好的方向進行」，未來北北基三市共同討論，有關預算、發包方式及聯合開發更有效率。

    童子瑋今晚在臉書說，根據謝國樑與侯友宜的說法，他認為方向已經有修正，當然是好事。但更重要的是基隆市政府是否有完整規劃、明確時程？如果沒有完整明確的工作安排跟時程表，就無法管理工作之間協調溝通的問題，才會發生之前新北在未經基隆同意的情況下，擅自決定基隆段延後發包的狀況。

    童子瑋說，基隆市民有權利知道，基隆捷運到底什麼時候啟動？會不會又變成空轉的承諾？他呼籲市政府應盡速向市民公清楚說明後續進度、工程模式與分工安排，解除大家的疑慮。

    基隆捷運路線圖。（記者盧賢秀翻攝）

    基隆捷運路線圖。（記者盧賢秀翻攝）

    基隆捷運站點模擬圖。（記者盧賢秀翻攝）

    基隆捷運站點模擬圖。（記者盧賢秀翻攝）

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