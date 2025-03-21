古蹟飄書香！竹東「長春1930 Cafe'」3/23新書分享、吟唱客家唸謠

竹東長春醫院所有人宋氏家族主動提報申請指定為古蹟文化資產，場地並規劃成為文化藝術展演空間「長春1930 Cafe'」。（記者廖雪茹攝）

2025/03/21 21:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣縣定古蹟竹東長春醫院「長春1930 Cafe'」週日（23日）下午舉辦新書分享會，文化局邀請文史叢書《照說橡棋林》編者黎許傳、林陸文，以及《客語唸謠有聲書：客家唸謠：再現古老語彙之魅力》作者賴傳莊，一同欣賞竹東老照片、敘舊事及吟唱客家唸謠，陽明交通大學客家文化學院副教授羅烈師擔任引言人，分享客家文化悠長的歷史紀錄。

新竹縣長楊文科說，竹東長春醫院由當地仕紳宋燕貽、宋燕翔兄弟創辦，不僅是竹東首間私立醫院，日治時期更是竹東及內山地區重要的醫療資源。而宋家後代人才輩出，在醫學界被譽為「台灣肝炎之父」及「台灣消化內視鏡之父」的宋瑞樓院士，就是出自竹東宋家。

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文化局說，長春醫院幾經易主，2019年由宋氏後代購回，主動提報申請指定為古蹟文化資產，場地規劃成為文化藝術展演空間「長春1930 Cafe'」。這次新書發表會特地選在長春1930 Cafe'，除了讓民眾聆聽作者分享，更能在深具歷史意義的建築空間裡，一同回溯過去的歷史意涵。

《照說橡棋林》編者黎許傳、林陸文集結近40位鄉親提供珍貴照片，加上縣史館典藏竹東國寶攝影家李增昌、日治時期歷史影像等共321張圖照，在老照片述說下，曾經在竹東街道、山林間的人物、故事與景象留存下來，成為地方地方居民珍藏傳承的寶貴記憶。

《客語唸謠有聲書：客家唸謠：再現古老語彙之魅力》作者賴傳莊是深耕關西的知名陶藝家，不僅致力客庄地方創生，更將保存客家歌謠為畢生職志。《客語唸謠有聲書：客家唸謠：再現古老語彙之魅力》一如書名，透過「唸謠」的有聲閱讀方式，讓聽者聆聽古老的客家語辭：有充滿童趣的童謠、幽默詼諧的歇後語，更有現今客家口語少有的「往語」。以生動、溫暖及充滿情感的創作，讓聽者細細領略客家語言的動人與深藏的情懷。

新書分享會除了現場聆聽竹東歷史與客家古老歌謠，現場也提供免費茶點，讓參與者在古蹟悠閒地享受書香、咖啡香。歡迎熱愛文化與歷史的民眾把握機會參加。

新竹縣縣定古蹟竹東長春醫院「長春1930 Cafe'」週日（23日）下午2點舉辦新書分享會，分享客家文化悠長的歷史紀錄。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣政府文化局邀請文史叢書《照說橡棋林》編者黎許傳、林陸文，以及《客語唸謠有聲書：客家唸謠：再現古老語彙之魅力》作者賴傳莊，一同欣賞竹東老照片、敘舊事及吟唱客家唸謠。（新竹縣政府提供）

竹東長春醫院所有人宋氏家族主動提報申請指定為古蹟文化資產，場地並規劃成為文化藝術展演空間「長春1930 Cafe'」。（記者廖雪茹攝）

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