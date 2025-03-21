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    清明連假倒數 彰化縣垃圾清運表出爐

    彰化市民超級幸福，位於仁愛東街的清潔隊部，全年無休提供民眾倒垃圾。（記者劉曉欣攝）

    彰化市民超級幸福，位於仁愛東街的清潔隊部，全年無休提供民眾倒垃圾。（記者劉曉欣攝）

    2025/03/21 22:17

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕清明連假倒數計時，彰化縣環保局公布4月3日到4月6日的垃圾清運時間表。其中，彰化市、員林市與伸港鄉的民眾最幸福，都提供清潔隊部供民眾倒垃圾，但民眾必須自行就資源回收物進行細分類。

    彰化市清潔隊表示，彰化市有5處定點收運，全年無休，都是早上6點半收到8點半，地點分別為彰化市三民路兒童公園、彰安國中前、中興路南郭國小對面、仁愛東街清潔隊部旁的樹下、一德南路台鳳社區入口等5處。

    彰化市清潔隊指出，彰化市清潔隊部也是全年無休，提供民眾倒垃圾，原則上就是一般日提供時間為早上8點到下午7點，星期日、國定假日為上午8點到下午4點。因此，4月3日、4月5日為上午8點到下午7點，4月4日、4月6日則是上午8點到下午4點。

    員林市清潔隊長張道強表示，員林市提供隊部讓民眾倒垃圾，全年無休，時間為上午6點到晚上10點。而伸港鄉清潔隊提供民眾倒垃圾時間，則是上午6點到晚上9點，也請民眾倒垃圾要做垃圾分類，資源回收要依照現場的分類指示完成細分類，現場都有監視器，請勿亂丟垃圾，非家用垃圾也不能來傾倒，一旦違規將會開罰，最高可罰款6000元。

    環保局強調，4月3日（星期四）大多數鄉鎮市都正常清運，只有芬園鄉、線西鄉例休停收。4月4日（星期五）清明節當天，暫停沿線收運的有：溪湖鎮、埤頭鄉、花壇鄉、大村鄉、埔心鄉、北斗鎮、竹塘鄉、田尾鄉、彰化市、溪州鄉及秀水鄉，其他鄉鎮市沿線皆維持正常收運。

    環保局指出，4月5日（星期六）縣內各鄉鎮市正常清運，4月6日（星期日）彰化市5大定點正常收運，田尾鄉則是當天下午5點加開沿線清運，其他鄉鎮市例休。

    環保局也提醒，清明連假掃墓期間的垃圾，焚燒後的紙錢灰燼，請先用水淋濕變成稠狀，確認完全熄滅，再打包丟到垃圾車，萬一餘燼復燃，將會造成清潔隊員的生命安全。

    清明連假彰化縣各鄉鎮市垃圾清運表出爐。（彰化縣環保局提供）

    清明連假彰化縣各鄉鎮市垃圾清運表出爐。（彰化縣環保局提供）

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