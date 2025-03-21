走關西竹28-1鄉道注意！新竹聯通管埋管 4月分3段施工

「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」4月起進行竹28-1鄉道約2公里路段施工，規劃分3段施工。（水利署北區分署提供）

2025/03/21 17:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕經濟部水利署北區水資源分署今（21）日說，「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」目前工程進度24.4％，預計2028年6月完工，為加速趕工提前完成，4月起啟動新竹縣關西鎮竹28-1鄉道工區，約2公里路段將分3段施工，呼籲用路人依引導標示行車，遵守交維人員指揮，以確保通行安全。

北區分署說，「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」具有石門水庫跨域支援新竹寶二水庫水源調度功能，有助於新竹地區整體供水穩定，提升供水系統調度韌性。竹28-1鄉道埋管工程3月初已辦理地方說明會，後續將督導施工廠商趕辦完成，並要求確保施工品質與安全。

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北區分署說，聯通管隧道標工程目前進度達24.4％，進度超前約14.1％ ，預計4月起進行竹28-1鄉道約2公里路段施工，規劃分3段施工如下：

1.台3線至竹28-1鄉道土地公間路段：採全線封閉施工，預計施工期間為2025年6至12月，民眾進出改由臨時替代道路（紅色路線）通行。

2.28-1鄉道土地公至水頭伯公間路段：採日間（08:00-17:00）封閉施工，施工期間2026年1至12月，民眾進出改由水頭伯公旁替代道路（綠色路線）通行 。

3.水頭伯公至東安里13鄰鄰長住宅間路段：採日間單線雙向管制通行，施工期間2025年4月至12月。

工程除了避免夜間施工，埋管期間重點路口會派人指揮交通，另外，施工區段設置標誌、護欄、警示燈等措施，替代道路則設置路燈及引導標誌，施工前開放試行1個月。

新竹縣關西鎮竹28-1鄉道施工期間交通維持計畫。（水利署北區分署提供）

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