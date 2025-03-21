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    基隆捷運北北基將深入討論 謝國樑：往好的方向進行

    基隆市長謝國樑表示，北北基深入將討論基隆捷運，往好的方向進行。（記者盧賢秀攝）

    基隆市長謝國樑表示，北北基深入將討論基隆捷運，往好的方向進行。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/21 16:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕捷運汐東線統包工程已經開工，新北市長侯友宜表示希望基隆捷運能在今年核定、今年開工。基隆市長謝國樑今天受訪時表示，基隆捷運的相關爭議，北北基將進行深入的討論，基隆捷運「往好的方向進行」。

    基隆捷運由新北市政府主責，日前因為基捷總經費大漲、分段招標以及有意在八堵徵收民房做為變電所之用等議題，引發民眾的爭議。新北市長侯友宜20日談到基隆捷運相關爭議時表示，他與謝國樑常電話溝通，希望合力讓基隆捷運能在年底前核定、開工。

    謝國樑今天在議會表示，侯友宜多次致電關心基隆捷運，也約好未來要碰面討論。基隆市府團隊與新北市府團隊將會同台北市府團隊，針對基捷的建設進行深度的討論，讓整體工程能夠更順利進展，「往好的方向進行」。

    謝國樑說，基隆捷運畢竟是一個重大公共工程，牽扯到預算、設計、發包方式及種類等不同的環節，再加上捷運聯合開發、場站的周邊及城市的發展，涉及都市設計、機電標、工程標、道路徵收等，都面臨複雜的工程梳理，因此這段期間北北基會在各個環節，需深度討論提升效率與開發效率。

    基隆捷運力拚年底核定開工。圖為基捷SB18站模擬圖。（記者盧賢秀翻攝）

    基隆捷運力拚年底核定開工。圖為基捷SB18站模擬圖。（記者盧賢秀翻攝）

    基隆捷運路線圖。（記者盧賢秀翻攝）

    基隆捷運路線圖。（記者盧賢秀翻攝）

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