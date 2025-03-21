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    新北某國中老師呼學生巴掌還畫臉 校方：已懲處並向家長學生道歉

    新北私中老師呼學生巴掌畫面流出。（記者翁聿煌擷自網路）

    新北私中老師呼學生巴掌畫面流出。（記者翁聿煌擷自網路）

    2025/03/21 15:45

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市某私立國中日前發生老師處罰調皮男學生時，用筆畫學生的臉、揮巴掌和罵髒話，學生事後向主任反映，校方立即調查處理，要求該名老師向學生及家長道歉，持續輔導學生，並且將老師調離導師職，校方重申推動友善校園，堅持零霸凌、零體罰環境立場。

    新北市某私立國中老師處罰學生的畫面流出，畫面中老師背對鏡頭，要被處罰的學生閉嘴，一面用顏料塗抹學生的臉頰，該名學生不以為意還回嘴，老師隨即一巴掌呼過去「我叫你閉嘴，還講」學生不爽被打，對著老師罵髒話，老師也回嘴，畫面似乎為其他學生偷拍攝流出，標題註明「老師霸凌學生，打學生巴掌、畫學生臉、對學生罵髒話」並投訴媒體。

    校方表示，經查該事件發生在2週前，為該校3年級班級，因為該名學生調皮，在該班畢業紀念冊的文字及照本初稿塗鴉毀損，令導師大為光火，因為叫出學生，並在其臉上塗顏料懲罰，學生毫無悔意還回嘴，老師氣憤之下動手揮巴掌。

    校方表示，學生事後向主任反映，校方立即調查處理，要求該名老師向學生及家長道歉，持續輔導學生，並且將老師調離導師職，舉行校事會議研議懲處，校方重申推動友善校園，堅持零霸凌、零體罰環境立場。

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