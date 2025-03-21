函釋僅授權至縣市政府管理安農溪泛舟? 三星鄉長批縣府曲解法令

宜蘭縣三星鄉安農溪泛舟是熱門旅遊體驗，三星鄉公所爭取委辦，縣政府稱無法授權，雙方各持己見。（資料照）

2025/03/21 15:46

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪泛舟是熱門旅遊體驗，三星鄉公所爭取委辦，希望縣府授權公所自營與維管泛舟活動。縣府向交通部聲請函釋，依據水域遊憩活動管理辦法，僅授權至縣市政府管理，並無授權得再給公所委辦，公所希望落空。鄉長李志鏞批評縣府曲解法令，找理由搪塞。

安農溪全流域約17公里長，4至10月為適合泛舟季節，目前已有2家業者在下湖橋至張公圍親水公園河段，從事帶客泛舟活動，經營橡皮艇共35艘；縣府考量安全問題進行總量管制，2021年4月公告暫停受理新業者帶客從事水域遊憩活動申請至今。

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縣府表示，2022年委託海洋大學針對安農溪水域、資源條件與環境承載量，研擬適合泛舟河段及活動安全承載量，仍維持以開放2家泛舟業者經營為適當，經營期限每期2年為限，該規劃公告後尚在修正意見，目前的2家泛舟業者，可繼續營業到新業者評選產生。

三星鄉長李志鏞說，安農溪泛舟是三星重要觀光資源，泛舟是由業者向縣府申請核准，錢都是業者在賺，但道路、環境都是公所花錢維護，他希望權管合一，希望縣府將安農溪泛舟委辦給鄉公所自營，以公共造產方式辦理。

縣府認為公所提出的委辦要求，有法令疑義，因此向交通部聲請函釋。交通部函覆，依據水域遊憩活動管理辦法，僅授權國家公園管理處、國家風景區管理處及各直轄市、縣市政府管理轄內水域遊憩活動。縣府表示，該辦法並無授權得再委辦鄉鎮市公所辦理的規定。

縣府表示，有關安農溪的後續經營，縣府將辦理安農溪泛舟等水域遊憩活動公告及經營業者評選等程序，預計在暑假後就可以評選出新的業者。

李志鏞得知結果後，抨擊縣府用法律推來推去，交通部函覆稱授權給縣市政府，並沒有說縣市政府不能授權給公所委辦，縣府曲解法令，找理由搪塞。李志鏞質疑，縣府都可以授權民間經營，為何不能委辦給公所經營管理？

李志鏞指出，安農溪在三星鄉，維護都靠公所與安農溪協會在做，縣府什麼都沒做就負責收錢，租金收去也未曾撥補給公所，為了地方發展，希望縣府可以直接委辦給公所，公所可以好好規劃，才能真正促進安農溪的觀光發展。

宜蘭縣三星鄉安農溪泛舟是熱門旅遊體驗，三星鄉公所爭取委辦，縣政府稱無法授權，雙方各持己見。（資料照）

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