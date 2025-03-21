新北重機族怒停車遭刁難 預告「停車大富翁」4/3清明連假再起

有重機騎士被貼紙條提醒「重機要停重機車位」。（臉書粉專「通勤者之歌」授權使用）

2025/03/21 15:36

〔記者董冠怡／新北報導〕一名大型重機騎士日前至新店區某公有停車場停車時，被貼紙條提醒「重機要停重機車位」，並稱現場人員告知「只能停重機專用格」，其他車位不能停，有問題去問新北市交通局，不禁傻眼直呼規定莫名其妙；另名騎士與友人各騎一台到烏來區某公有停車場，則被要求共用汽車位，不滿為何停車還要被刁難，共同號召重機族4月3日舉辦「停車大富翁」。交通局澄清，公有路外停車場汽車格均可停放大型重機。

YouTube、Facebook帳號「通勤者之歌」昨日上傳影片，片中新店某停車場人員表示，新北市交通局規劃要劃設重機車位，提供重機停放（目前僅4格），烏來某停車場人員說，場內車格數量沒有很多，同行2台重機（紅、黃牌各一）只能共停一格汽車位，沒辦法分開停，讓當事騎士們難以接受，質疑怒吼「現在重機也不能停汽車格了？好好停車也被刁！到底要我停哪裡？」

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影片也預告「停車大富翁，2025再次襲來！4月3日（清明連假首日）早上9點至下午2點烏來停車場。」在YouTube上線後累計4萬人次觀看及500餘則留言、Facebook也有3.3萬人次瀏覽和100多則留言，「好想騎大重去烏來觀光了咧」、「來去促進一下烏來的國旅」、「台灣對大重真的不友善，騎出門都覺得很累」。

交通局停車管理科代理科長王昶閔表示，網傳民眾騎乘大重機至本市公有停車場停放，遭業者限制禁止停放小型車格一事，經查是因現場管理人員不諳規定，錯誤限制大重機停車，交通局將依契約規定處罰，並請業者加強人員訓練，避免類似情形發生。

王昶閔說明，為滿足大重機停車需要，依法開放12萬多汽車格供大重機停放外，也已逐步檢討增設大重機專用停車位，目前於70處路外停車場設置405格大重機專用格位，並強調市轄管公有路外停車場無論場內有無設置大重機專用停車位，所有小型車格均依現行法令規定可供大重機停放使用。

交通局呼籲，民眾若對市轄管公有停車場遇有業者管理方式有疑義，均可透過正式管道理性表達訴求，交通局會進行必要查處，切勿以號召發動非自然需求性停車，造成地區停車供需短暫失調，不僅影響正常停車秩序，更難以確保公眾停車權益。

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