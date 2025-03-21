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    2025智慧城市展落幕 新北智慧建設吸引國際關注

    「低碳建築（BIM模型）評估系統」成為外媒關注焦點，工務局工程科派出專業同仁以流利英文在場解說，將新北市智慧城市發展與技術介紹到國外。（記者羅國嘉攝）

    「低碳建築（BIM模型）評估系統」成為外媒關注焦點，工務局工程科派出專業同仁以流利英文在場解說，將新北市智慧城市發展與技術介紹到國外。（記者羅國嘉攝）

    2025/03/21 12:16

    〔記者羅國嘉／新北報導〕「2025智慧城市展暨淨零城市展」台北場今（21）日圓滿落幕，新北市工務局以「新北智造，創新無界」為主軸，展示智慧建設成果，吸引紐西蘭、澳洲、斯洛伐克、帛琉、吐瓦魯等多國外賓關注，並獲外媒報導，帶動新北提升國際能見度。

    工務局指出，這屆展會以「數位與綠色雙軸轉型」為主題，工務局憑藉創新應用榮獲「智慧城市創新應用獎」並受邀參展，展區四天來人潮不斷，氣氛熱烈。此次展出涵蓋五大智慧建設主題，包含「低碳建築（BIM模型）評估系統」、「iRoad 智慧道路管理中心」、「智慧建築管理」、「建管無紙審照系統」及AI虛擬主播「國民老工」。

    其中，獲獎的「低碳建築（BIM模型）評估系統」成為焦點，工務局團隊以流利英文解說技術應用，促進國際交流，展現新北智慧城市發展實力。而「iRoad 智慧道路管理中心」則吸引多國外賓詢問，該系統整合道路挖掘、養護巡查及共同管道管理，未來將導入AI自動化，提高管理效能。

    工務局長馮兆麟表示，此次展覽設置「國民老工」互動體驗專區及展示情境，並安排導覽解說，讓參觀者深刻體驗智慧建設應用。透過此次參展，新北不僅展示技術成果，也強化國際合作，持續推動智慧城市發展。

    「低碳建築（BIM模型）評估系統」在智慧城市展成為外媒關注焦點，工務局工程科長鄔豪中（左三）以流利的英語向外賓說明。（記者羅國嘉攝）

    「低碳建築（BIM模型）評估系統」在智慧城市展成為外媒關注焦點，工務局工程科長鄔豪中（左三）以流利的英語向外賓說明。（記者羅國嘉攝）

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