比特犬咬人效應！彰化流浪狗追咬頻傳 網：等咬死人才重視？

台北市比特犬咬人效應，彰化人憂心流浪狗追咬頻傳，尤以八卦山族群相當龐大。（資料照）

2025/03/20 23:59

〔記者湯世名／彰化報導〕台北市日前發生比特犬連續攻擊事件，有彰化人在臉書留言指出，家裡附近出現一大群流浪狗，還咬死一些貓，還有鄰居被追到跌倒受傷；有網友指出八卦山139線流浪狗數量龐大，比特犬事件鬧的人心惶惶，難道真的要等這群狗咬死小孩、遊客，才會有人重視嗎？

有彰化人指出，彰化流浪狗問題由來已久，八卦山族群龐大，都有特定人士在餵養，曾請里長去跟當事人溝通，沒想到對方竟稱是在做善事；她自己某天晚上騎車回家，還被一群流浪狗追到家，鄰居家小孩也被追過；流浪狗都聚集在八卦山階梯這裡，經過時還被狗群低吼，真的很可怕。

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還有網友稱，曾經在中興路停紅綠燈，女兒只是叫了聲媽媽，流浪狗馬上追上來狂吠，瞬間趕快加速騎走，還好逃得快，否則女兒一定被咬傷。

有網友則指出，與其檢討流浪狗數量，更應該檢討餵養者，有固定餵食行為就是飼主，須好好負起飼主責任；餵養是違法行為，可以檢舉，有餵養影片證實就能開罰。

另有網友認為，流浪狗追咬事件頻傳，只有恢復「十二夜」（人道撲殺）才能解決，彰化縣流浪狗數量已經失控了，目前只能勸導不要餵食，餵食會讓流浪動物更有力氣攻擊人，這樣不是做善事，而是自私和不負責。

139線大彰路沿線流浪狗數量龐大，有許多用路人曾被追咬。（資料照）

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