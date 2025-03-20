為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    比特犬咬人效應！彰化流浪狗追咬頻傳 網：等咬死人才重視？

    台北市比特犬咬人效應，彰化人憂心流浪狗追咬頻傳，尤以八卦山族群相當龐大。（資料照）

    台北市比特犬咬人效應，彰化人憂心流浪狗追咬頻傳，尤以八卦山族群相當龐大。（資料照）

    2025/03/20 23:59

    〔記者湯世名／彰化報導〕台北市日前發生比特犬連續攻擊事件，有彰化人在臉書留言指出，家裡附近出現一大群流浪狗，還咬死一些貓，還有鄰居被追到跌倒受傷；有網友指出八卦山139線流浪狗數量龐大，比特犬事件鬧的人心惶惶，難道真的要等這群狗咬死小孩、遊客，才會有人重視嗎？

    有彰化人指出，彰化流浪狗問題由來已久，八卦山族群龐大，都有特定人士在餵養，曾請里長去跟當事人溝通，沒想到對方竟稱是在做善事；她自己某天晚上騎車回家，還被一群流浪狗追到家，鄰居家小孩也被追過；流浪狗都聚集在八卦山階梯這裡，經過時還被狗群低吼，真的很可怕。

    還有網友稱，曾經在中興路停紅綠燈，女兒只是叫了聲媽媽，流浪狗馬上追上來狂吠，瞬間趕快加速騎走，還好逃得快，否則女兒一定被咬傷。

    有網友則指出，與其檢討流浪狗數量，更應該檢討餵養者，有固定餵食行為就是飼主，須好好負起飼主責任；餵養是違法行為，可以檢舉，有餵養影片證實就能開罰。

    另有網友認為，流浪狗追咬事件頻傳，只有恢復「十二夜」（人道撲殺）才能解決，彰化縣流浪狗數量已經失控了，目前只能勸導不要餵食，餵食會讓流浪動物更有力氣攻擊人，這樣不是做善事，而是自私和不負責。

    139線大彰路沿線流浪狗數量龐大，有許多用路人曾被追咬。（資料照）

    139線大彰路沿線流浪狗數量龐大，有許多用路人曾被追咬。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播