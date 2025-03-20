千人聲援剴剴案開庭後 兒盟發聲明回應外界3大謠傳

兒福聯盟協助轉介的出養男童剴剴遭保母虐死後，社會大眾將矛頭轉向兒盟究責，去年12月兒盟已提出相關改善精進內容。（圖由兒福聯盟提供）

2025/03/20 16:04

〔記者吳柏軒／台北報導〕男童剴剴疑遭劉姓保母姊妹虐死，事隔1年多，昨日4度開庭，近千名因心疼死者與關心兒少的民眾聚集聲援，而男童當時由兒福聯盟轉介，眾人矛頭也再度指向兒盟究責，今（20日）兒盟打破沉默，發聲明回應外界3大謠傳，澄清兒盟社工友訪視紀錄，沒有勾結保母，也無機構包庇等，期待司法早日還原真相。

兒盟聲明指出，剴剴案沒有沉，1年多來一直是其心中最痛的部分。

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並提到，未能盡早警覺保母的惡意矇騙，讓剴剴承受保母的折磨並失去寶貴生命，兒盟再次致上最深的歉意；做得不夠的地方，虛心接受各方指正，待司法釐清真相，若有需承擔的責任也絕不迴避。

兒盟表示，在過去1年間，用社工實務上能做的最高標準來檢視服務流程與細節，時時刻刻，從上到下，配合主管單位和自我的要求，大幅增加內稽內控的作為，檢視所有服務流程，不再漏接任何的孩子。

這幾天因保母出庭，剴剴案再度引發各界關注。和大家一樣，對於保母的殘忍行為，兒盟全體同仁都深感痛心與悲憤。同時也支持社會各界推動修法加重虐童刑罰的呼聲，更責無旁貸會與大家一起推動修法，透過更嚴厲的法律制裁，強化兒童保護，杜絕類似悲劇再次發生。但部分網路社群再度使用過往臆測訊息進行錯誤傳播，兒盟也再次澄清如下：

不存在「未進行訪視，偽造訪視紀錄」之情事。兒盟內部清查社工差勤紀錄、訪視交通費支出紀錄、督導獲知社工訪視資訊的時間點後，確認所有訪視皆依服務規範由社工親自執行。檢方經查證社工所提出之訪視照片、影片、對話紀錄、醫療單據等資料後，已不再提出訪視的質疑。

謠傳「與保母勾結」及「欺騙家屬」檢方已排除。兒盟認為，檢方經調閱相關金流及通話紀錄後，已經釐清社工並無收受回扣，與保母也無私人情誼。

關於「社工主管、督導及機構包庇」之錯誤質疑。兒盟指出，社工業務受政府及內部嚴格督導，絕無包庇。所謂「內部群組」討論，實為本會檢討小組在梳理案件、彙整資訊的必要管理行動，不應受錯誤指摘。

兒盟聲明最後，對於不實報導或傳言，懇請社會大眾以事實為依據，共同維護兒童權益與社工專業尊嚴。同時我們期待司法早日還原真相，為剴剴、家屬尋求遲來的正義。

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