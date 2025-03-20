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    新北定向越野三芝場5/4登場 送粉色在地文化跑衣、跑襪

    探旅新北定向越野活動不只是競技運動，也適合親子同樂。圖為2024探旅新北定向越野賽事照片。（圖由新北觀旅局提供）

    探旅新北定向越野活動不只是競技運動，也適合親子同樂。圖為2024探旅新北定向越野賽事照片。（圖由新北觀旅局提供）

    2025/03/20 15:52

    〔記者陳奕劭／新北報導〕「探旅新北 定向越野」首場賽事三芝場將於5月4日開跑，即日起開放報名，為雙北世界壯年運動會定向越野項目暖身，接續於6月29日樹林區、7月20日三峽區，8月24日淡水區登場，三芝場代言人「棒球博士」馮勝賢、董事長樂團主唱吳永吉將出席當天賽事，並贈送三芝在地文化跑衣、跑襪。更多資訊請至粉絲專頁「旅跑新北」、「新北旅客」或新北市觀光旅遊網查詢。

    市府觀光旅遊局長楊宗珉表示，定向越野首場賽事三芝場即日起至伊貝特報名網報名，更以粉色為主軸，設計三芝在地文化跑衣、跑襪與完賽物資等。三芝場體驗組報名費每人800元、限額250人，競賽組每人900元、限額250人，雙人體驗組每組1550元、限量100組，今年提升每場名額，期待透過運動觀光，讓更多人親身探索新北市獨特的人文風貌與美景。

    楊宗珉指出，今年邀請最速主播田鴻魁、台灣首位「棒球博士」馮勝賢、董事長樂團吉他手與主唱吳永吉、「外景女鐵人」段慧琳、以及Go Formosa創辦人張岱偉，這些來自不同領域的代表性人物，將與參賽者一起挑戰未知，享受運動與探索的樂趣。

    2025探旅新北定向越野活動全新「要來的+1」主題登場，3月20日三芝場開放報名。（圖由新北觀旅局提供）

    2025探旅新北定向越野活動全新「要來的+1」主題登場，3月20日三芝場開放報名。（圖由新北觀旅局提供）

    探旅新北定向越野三芝場以粉色為主軸做設計。跑衣示意圖。（圖由新北觀旅局提供）

    探旅新北定向越野三芝場以粉色為主軸做設計。跑衣示意圖。（圖由新北觀旅局提供）

    探旅新北定向越野三芝場專屬跑襪。跑襪示意圖。（圖由新北觀旅局提供）

    探旅新北定向越野三芝場專屬跑襪。跑襪示意圖。（圖由新北觀旅局提供）

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