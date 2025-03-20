高雄大港橋旋轉開合秀演完卡不回來！ 緊急廣播暫停通行

位於駁二的高雄港大港橋，今天下午3點進行橋體旋轉開合秀後發生故障，橋體竟卡不回來。（記者許麗娟攝）

2025/03/20 15:50

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄駁二藝術特區大港橋今（20）日下午3點進行橋體旋轉開合秀，未料發生故障，造成橋體卡不回來，現場也緊急廣播說明「發生故障，暫停通行」，將待事故排除後才會開放讓民眾上橋通行。

據現場遊客表示，今天下午到駁二遊玩，原計畫走大港橋到對岸的篷萊島餐廳喝咖啡，但下午3點大港橋進行橋體旋轉開合秀，卻突然卡不回來，工作人員到場檢查，近半小時仍在排除故障中，現場遊客也只能在場乾等待。

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這座大港橋是全台首座水平旋轉景觀橋樑，長110公尺、橋寬5到11公尺不等，可供550人及自行車同時通行，是亞洲最長的跨港旋轉橋，可在3分鐘內完成水平運轉，每日下午3點進行開合秀，每逢週五六日晚間7點加開1場，橋樑可供行人及自行車牽行，串連駁二藝術特區與棧貳庫2處熱門景點，是目前最新潮的旅遊路線。

工作人員到橋上檢查故障原因。（記者許麗娟攝）

大港橋旋轉橋體無法精準卡回原位，目前故障暫停開放通行。（記者許麗娟攝）

現場遊客在橋旁等待故障排除才能登橋和走至對岸篷萊島。（記者許麗娟攝）

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