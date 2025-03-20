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    基隆希望之丘兒童遊戲場草皮掀起、電線外露 市府要求廠商1週內修復

    基隆中正公園希望之丘兒童遊戲場草皮掀起、電線外露，影響兒童遊戲安全。（記者盧賢秀攝）

    基隆中正公園希望之丘兒童遊戲場草皮掀起、電線外露，影響兒童遊戲安全。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/20 15:43

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆中正公園希望之丘兒童遊戲場去年7月才開放，但陸續出現遊樂設施有缺失，市議員張顥瀚指出，最近民眾反映草皮掀起、燈飾脫落與電線外露，兒童遊玩時有安全風險，萬一兒童受傷怎麼辦？要求市府儘速修復。市府都市發展處表示，要求廠商一週內修復。

    希望之丘兒童遊戲公園是基隆市民和小朋友熱門遊憩場所，但去年開放以來，已傳出燈泡脫落、擋土牆龜裂等缺失。張顥瀚也接到民眾反映，過年後公園內草皮已有多處掀起，容易讓奔跑中的孩童絆倒受傷，燈飾掉落、電線裸露等問題，也讓家長擔憂夜間照明與用電安全。

    張顥瀚今天與市府都發處公園管理科人員到場勘查，他說，民眾反映草皮掀起，1個多月後越來越嚴，而且該處是幼兒遊戲區，萬一孩子受傷怎麼辦？夏季快到了，有更多兒童來遊玩，要求市府應立即修繕，維護兒童遊戲安全。

    此外，市府今年公園維護預算980萬元，但市府將其中500用在壽山路道路改善，百福、中正和中山公園，只剩480維護費，資源相當有限，他要求市府應提高公園維護預算並增加專人管理。

    市府都市發展處公園管理科長楊智銳表示，市府3月左右接獲反映，已通知廠商維修草皮等設施，由於近期地面潮濕，草皮恐難以貼附在地面，廠商在一週內就會來修復，此外，電線外露部分已先用電工絕緣膠帶隔絕，燈飾垂落則先以束帶固定，預計27日前全數修繕完成，市府也會研議在追加預算時，編列維護公園經費。

    基隆中正公園希望之丘兒童遊戲場草皮掀起、電線外露，影響兒童遊戲安全。（記者盧賢秀攝）

    基隆中正公園希望之丘兒童遊戲場草皮掀起、電線外露，影響兒童遊戲安全。（記者盧賢秀攝）

    基隆中正公園希望之丘兒童遊戲場，假日有許多民眾和兒童遊戲。（記者盧賢秀攝）

    基隆中正公園希望之丘兒童遊戲場，假日有許多民眾和兒童遊戲。（記者盧賢秀攝）

    基隆中正公園希望之丘兒童遊戲場，假日有許多民眾和兒童遊戲。（記者盧賢秀攝）

    基隆中正公園希望之丘兒童遊戲場，假日有許多民眾和兒童遊戲。（記者盧賢秀攝）

    市議員張顥瀚（左）與市府人員勘查中正公園希望之丘兒童遊戲場設施缺失，要求立即改善。（記者盧賢秀攝）

    市議員張顥瀚（左）與市府人員勘查中正公園希望之丘兒童遊戲場設施缺失，要求立即改善。（記者盧賢秀攝）

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