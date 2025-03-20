台灣觀光100亮點4月主打苗縣 6大亮點揪你來

苗栗縣擔任4月主打星，結合浪漫桐花季、6大觀光亮點、雙重集章與抽獎等系列活動，縣府今（20）日為活動宣傳，邀請全國旅客暢遊苗栗，把大獎帶回家。（圖由縣府文化觀光局提供）

2025/03/20 15:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕交通部觀光署帶領各縣市推動「台灣觀光100亮點」，透過「環島月月Party」話題行銷，每月輪流由各縣市擔任亮點主打星，共推亮點旅遊。苗栗縣擔任4月主打星，結合浪漫桐花季、6大觀光亮點、雙重集章與抽獎等系列活動，活動期間為4月1日至10月31日，縣府今（20）日為活動宣傳，邀請全國旅客暢遊苗栗，把大獎帶回家。

縣府規劃的6大觀光亮點，包括苑港漁港、鯉魚潭水庫、明德水庫、雪見遊憩區、觀霧遊憩區及鐵道自行車，從鐵道懷舊風情、山林秘境到湖泊美景與海港風光。配合觀光署「亮點集時樂」集章活動，旅客於此6大觀光亮點透過GPS電子集章，點數雙倍，還加碼抽白沙屯聯名鞋款、Dyson V8吸塵器、輝葉3d美腿機、舊山線鐵道自行車體驗券及住宿券等多項好禮。同時，「愛玩苗栗LINE平台」推出18鄉鎮市「愛玩苗栗雙月抽」，上百家特約店家推出專屬優惠響應，至特約店家完成指定任務即可抽iPhone16及苗栗超值住宿券等好禮。

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此外，縣府文化觀光局「苗栗玩透透」臉書粉絲專頁同步推出多場線上抽獎活動，並搭配桐花祭於4月19日在雪見遊憩區、4月20日在三義勝興車站辦理的實體活動，也推出「苗栗賞桐花x集點樂遊趣」現場加入會員即可領取限量好禮。

縣府文觀局長林彥甫表示，這次與苗栗縣觀光協會攜手合作，除推出「愛玩苗栗雙月抽」活動，還精心規劃主題遊程，分別為「水雲間」-湖光花語．漫遊明德、「風禾境」-稻香蘭風．苑港拾光、「鐵道行」-鐵道山河．慢城三義、「森呼吸」山椒奇遇．觀霧探遊、「山遊記」-遇見雪霸．慢遊雪見等五條及賞桐步道。更多活動詳情，歡迎至「苗栗玩透透」粉專查詢。

縣長鍾東錦表示，苗栗擁有得天獨厚的自然景觀與深厚文化底蘊，這次活動結合觀光亮點集章、抽獎與賞桐體驗，讓國內、外旅客能一站式感受苗栗的豐富風貌，歡迎大家攜家帶眷來苗栗旅遊，享受限定的浪漫美景與豐富好禮。

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