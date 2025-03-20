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    苗縣青農集結 加盟國產藍莓大聯盟

    苗栗縣青農集結，加盟國產藍莓大聯盟。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣青農集結，加盟國產藍莓大聯盟。（記者蔡政珉攝）

    2025/03/20 15:26

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕農村水保署台中分署推動國產藍莓產業，並打造國產藍莓大聯盟（Major League Blueberry，簡稱MLB）平台，台中分署與苗栗縣政府合作歷經2年籌備共集結11位青農，成立「保證責任苗栗縣永續莓果生產合作社」，今天舉辦首發預購會。

    農村水保署臺中分署表示，藍莓因營養素高，深受國人喜愛，近年每年進口量超過3000公噸，市場需求高。故為青農尋覓農村產業新契機栽種國產藍莓，且國產藍莓相較進口藍莓新鮮度、安全度都是更好的選擇，台中分署會盡力協助青農，從種植管理技術、打造相關商品，對接銷售通路，要讓青農無後顧之憂。

    苗栗縣鍾東錦縣長表示，縣府近年積極推廣國產藍莓產業，截至目前青農投入近4公頃藍莓種植。鍾東錦也提到，在台中分署的邀請下，今年苗栗縣府也正式加入國產藍莓大聯盟（MLB）的行列，不僅帶動青農投入藍莓種植，也讓苗栗藍莓在市場上大放異彩，邀請大家一起搶先預購、品嚐青農用心栽培的優質藍莓，用行動支持國產藍莓。

    臺中分署強調，歡迎青農斜槓投入國產藍莓種植，藉此調節全年度作物收入的結構，跳脫既有的商業模式，進入到農業的新藍海，國產藍莓可望成為青農轉型或投入的新選擇。

    苗栗縣青農集結，加盟國產藍莓大聯盟。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣青農集結，加盟國產藍莓大聯盟。（記者蔡政珉攝）

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