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    宜蘭73人獲優秀青年 歌手楊肅浩代表赴全國表揚

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（左）頒發獎狀給優秀青年縣代表楊肅浩。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（左）頒發獎狀給優秀青年縣代表楊肅浩。（記者王峻祺攝）

    2025/03/20 15:23

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣今天舉辦青年節表揚大會，共計73人獲獎，二度入圍金曲獎的歌手、羅東高商教師楊肅浩，去年獲第11屆蘭陽文學獎後，今年也獲頒優秀青年，並將代表宜蘭，與各縣市代表一起接受全國表揚。

    由羅東高商推薦的國文老師楊肅浩，同時也是台灣新生代台語民謠歌手。2021年以噶瑪蘭的風吹入圍金曲獎最佳台語男歌手獎，是國內首位從老師身分斜槓發片的歌手，以台語創作，唱出對家鄉與土地關懷，去年底也發表新專輯像咱這款人。

    楊肅浩說，社會上比他優秀及有貢獻的人很多，未料會擔任宜蘭縣優秀青年代表，感謝各界推薦，並謝謝宜蘭這塊土地，期許返鄉青年們，都可以在這裡獲得更好的滋潤。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛說，近年宜蘭青年在各領域嶄露頭角、發光發熱，本週末還將帶領60家青創品牌，前往台北華山1914文創園區，將宜蘭的青年活力與創意，在華山閃耀，也期許所有青年創造出屬於自己的價值，並為社會群體創造更多正向影響。

    由羅東高商推薦的國文老師楊肅浩，同時也是台灣新生代台語民謠歌手。（記者王峻祺攝）

    由羅東高商推薦的國文老師楊肅浩，同時也是台灣新生代台語民謠歌手。（記者王峻祺攝）

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