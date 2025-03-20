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    不受少子化影響！彰化教師甄試連辦4年 這類首開缺

    彰化縣今年續辦聯合教師甄試，縣府教育處預計4月公布招考簡章，歡迎有志投身教育的年輕人報考。（記者張聰秋攝）

    彰化縣今年續辦聯合教師甄試，縣府教育處預計4月公布招考簡章，歡迎有志投身教育的年輕人報考。（記者張聰秋攝）

    2025/03/20 14:10

    〔記者張聰秋／彰化報導〕近年來，彰化縣教師退休人數持續攀升，加上為確保教學品質，代理教師逐步改由正式教師取代，即便縣內新生兒人數減少，今年仍將舉辦幼兒園、國小與國中教師甄試，這已是連續4年辦理聯合教甄，不斷為校園注入新血。縣府歡迎有志投身教育的年輕人、代理或代課老師踴躍挑戰自我。

    教師退休在每年2月1日與8月1日，絕大多數都在8月；根據統計，2023年退休教師192人，2024年228人，今年2月1日也有27人退休，退休人數逐年增加成趨勢。

    今年教甄與往年不同，首度開缺國小學前特教老師，但同時也首度未釋出幼兒園普通班教師缺額。過去3年，幼兒園普通班、英語、資訊科技、自然、美術、音樂、特殊教育、專任輔導等教師類別皆有招考，去年還新增「本土語客語專長巡迴教師」與「體育專長教師」兩科，今年則調整需求，聚焦學前特教領域。

    縣府教育處指出，今年聯合教甄確定續辦，雖然各類別缺額仍在統計中，但考試時間已敲定，初試預計6月8日、複試6月22日，簡章預計4月公布。去年一口氣招考276名教師，錄取率超過10%，創下歷史新高，今年受學校需求與預算影響，名額將減少，確切缺額將於3月底至4月定案。

    多數代課教師則對改用正式教師的政策表示支持，她們說，正式教師的穩定性較高，保障老師，對學生學習更有幫助，自己也會努力考取正式教師資格。

    彰化縣教育方針不受少子化衝擊，打造優質的教育環境與品質，成了縣府與各校努力的目標，讓小朋友在校園裡快樂學習與成長。（記者張聰秋攝）

    彰化縣教育方針不受少子化衝擊，打造優質的教育環境與品質，成了縣府與各校努力的目標，讓小朋友在校園裡快樂學習與成長。（記者張聰秋攝）

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