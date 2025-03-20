一開始不應該跟這種保母合作！ 沈伯洋：為什麼兒福聯盟會接受？

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/03/20 12:47

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北市1歲男童剴剴（化名），卻在2023年涉嫌與胞妹將剴剴虐待致死，案件引起社會公憤。涉案劉姓保母姊妹與專責社工遭逮捕，並於昨（19）日進行第四次開庭。對此，民進黨立委沈伯洋表示，等待收養的小孩，正在等著愛他的人，等著他未來的家人，卻被虐待致死，單純加重刑度，還不足以解決問題。

沈伯洋在臉書PO文表示，剴剴是等待收養童，對於他這個收養家庭，是一件很震撼的事，等待收養的小孩，正在等著愛他的人，等著他未來的家人，卻被虐待致死，單純加重刑度，還不足以解決問題，這件事當時根本不應該發生，他是可以預防的，收養機構一開始根本不應該跟這種保母合作！

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沈伯洋指出，他不能接受為什麼會跟這樣的保母簽約？這位保母，有沒有在同時，去找別家收養機構，說要合作？我就問，如果別家收養機構拒絕了這位保母，那為什麼兒福會接受這保母？審核機制不存在嗎？兒福有多少資源？林月琴、郭昱晴委員這半年不斷地追蹤此案，先讓主管機關移到衛福部（是的，兒福一開始竟然不在衛福部），沈伯洋也持續追蹤中央能不能夠訂出一套新辦法，不要讓地方自己訂規則。

沈伯洋直言，對他來說，這明明是一個當時不應該發生的案件，綠委們會持續緊盯，因為這才是真正能夠預防的方式。除了凌虐的定義之外，機構責任也必須被正視；更不要講說，現在因為這些案件，很多無辜的機構，甚至寄養相關的機構都因為這樣受到影響。

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