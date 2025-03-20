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    南港LaLaport今開幕 北市警公布周邊停車動線

    LaLaport 南港20日開幕，業者及台北市政府鼓勵民眾盡量搭乘大眾運輸前往。（記者林承鴻攝）

    LaLaport 南港20日開幕，業者及台北市政府鼓勵民眾盡量搭乘大眾運輸前往。（記者林承鴻攝）

    2025/03/20 12:46

    〔記者鄭景議／台北報導〕南港LaLaport今（20）日開幕，中午12點30分開始營業，預估假日每天會有近7萬人潮湧入，台北市南港分局警方將於各重要路口派遣警力加強疏導，也提供周圍停車動線，並提醒駕駛人隨時留意沿路資訊可變標誌（CMS），掌握商場周邊最新交通狀況。

    南港分局將於各重要路口派遣警力加強疏導，建議自環東大道前往的民眾於經貿二路105巷1號停車場進入，由汐止、忠孝東路及市民大道前往者由經貿二路157巷3號停車場進入，並盡量避開下班尖峰時段。

    南港分局表示，該商場緊鄰板南線捷運南港展覽館站及文湖線捷運南港軟體園區站，民眾可多加利用大眾運輸工具前往。

    南港分局也提醒駕駛人應隨時留意沿路資訊可變標誌（CMS），掌握商場周邊最新交通狀況，於商場停車場滿位時，行駛經貿二路157巷之車輛可往東至內湖機廠轉乘停車場，行駛經貿一路之車輛可往南至漢來飯店停車場，請駕駛人配合現場警力或義交人員指揮至周邊停車場停放，勿占用道路排隊停等，以免造成交通阻塞。

    台北市南港分局警方將於各重要路口派遣警力加強疏導，也提供週圍停車動線，並提醒駕駛人隨時留意沿路資訊可變標誌（CMS），掌握商場周邊最新交通狀況。（記者鄭景議翻攝）

    台北市南港分局警方將於各重要路口派遣警力加強疏導，也提供週圍停車動線，並提醒駕駛人隨時留意沿路資訊可變標誌（CMS），掌握商場周邊最新交通狀況。（記者鄭景議翻攝）

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