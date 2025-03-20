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    氣溫忽高忽低 台南農民憂芒果、荔枝、龍眼收成恐大減

    台南是芒果最大產區，面積及產量居全國之冠。（記者蔡文居攝）

    台南是芒果最大產區，面積及產量居全國之冠。（記者蔡文居攝）

    2025/03/20 12:58

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市山區玉井、楠西、南化、左鎮、大內等地區果農向立委陳亭妃陳情，指當地的芒果、荔枝、龍眼等果樹，疑因氣溫忽高忽低，花雖然有開但著果率不佳，恐影響今年收成。

    陳亭妃指出，台南是芒果最大產區，面積及產量居全國之冠，每2顆芒果就有1顆產自台南，其中又以玉井區、楠西區、南化區、大內區及左鎮區等區為大宗，雖然芒果產季是在6-7月，但台南地區的芒果果農3月中就陸續發現，怎麼今年的芒果果樹雖有開花但著果率不佳，導致果實都長不出來，也就是說即使是有開花也都成了空包彈。荔枝、龍眼等果樹也發生類似的問題。

    她表示，最近，台南山區玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、大內區農民陸續向她陳情反映此一問題。

    農民反映，今年年初至今，南部地區一下10度左右寒流，一下又30度以上高溫，如此忽冷忽熱的極端氣候，導致芒果、荔枝、龍眼等果樹著果率不佳，都長不出來。農民初估今年收成恐大減，影響程度十分嚴重。

    陳亭妃說，第一時間即向農業部反映此一問題，要求農業部要立即針對台南芒果、荔枝、龍眼等果樹種植區域進行清查並隨時掌控整個芒果、荔枝、龍眼的受損狀況，如果確實受損必須立即進行天然災害救助公告，以降低因極端氣候災害所造成的損失。

    台南山區果農向立委陳亭妃陳情，當地的芒果、荔枝、龍眼等果樹，疑因氣溫忽高忽低，花雖然有開但著果率不佳，恐影響今年收成。（圖由立委陳亭妃提供）

    台南山區果農向立委陳亭妃陳情，當地的芒果、荔枝、龍眼等果樹，疑因氣溫忽高忽低，花雖然有開但著果率不佳，恐影響今年收成。（圖由立委陳亭妃提供）

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