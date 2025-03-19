傳承一甲子 台南佳里佛天宮吉安堂八家將喜迎文資授證

台南佳里佛天宮吉安堂八家將成立留念合照。（佳里佛天宮吉安堂八家將提供）

2025/03/19 22:35

〔記者楊金城／台南報導〕台南佳里佛天宮吉安堂八家將去年3月獲市府公告登錄為台南市民俗類無形文化資產，今年吉安堂八家將創立60年，今晚（19日）舉辦觀音佛祖平安福宴，台南市文化局代理局長林韋旭代表市長黃偉哲頒發文化資產登錄證書，表達對該將團的重視與肯定。

佳里佛天宮吉安堂八家將創立於1965年，為參加當年佳里國父誕辰100週年遊行而籌組，聘請佳里地區歷史最悠久的佳里吉和堂八家將師傅黃水波傳授。因師承佳里「吉和堂」八家將館，加上屬安西里，取名「吉安堂」。屬於「吉」字輩黃腳巾系統，固定於佛天宮神誕、蕭壠香以及交陪廟廟會時出軍，為蕭壠香科重要陣頭之一。

請繼續往下閱讀...

台南市文化資產管理處指出，佛天宮吉安堂八家將推動傳統民俗藝陣，陣法保留傳統，另臉譜、服飾、刑具、文物文獻至今保存完整，甚為難得。有別於吉字輩其他將團的集體收驚模式，該將團更常見採一對一為信徒收驚祭改。

佛天宮吉安堂八家將主委謝白雲代表受證，傳承一甲子，獲頒南市文化資產登錄證書，台下掌聲熱烈。

林韋旭表示，此次授證，不僅展現佳里區的文化廣度及深度，更見證吉字輩家將團的歷史發展及傳承脈絡。

台南市文資處處長琳喬彬說，佳里佛天宮吉安堂八家將為蕭壠香境5團八家將之一（其他四團為：吉和堂、三五甲鎮山宮吉興堂、頂廍南天忠義堂、東勢角六安宮吉進堂），而吉和堂、三五甲鎮山宮吉興堂、佛天宮吉安堂已具文資身分，後續將持續關注其他將團的運作、發展。

佳里佛天宮吉安堂八家將陣法操演（南市文資處提供）

台南佳里佛天宮吉安堂八家將創立60年，今晚（19日）舉辦觀音佛祖平安福宴，由台南市文化局代理局長林韋旭（前排左一）代表市長黃偉哲頒發南市文化資產登錄證書給佛天宮吉安堂主委謝白雲（前排右一）。（南市文資處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法