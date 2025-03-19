台中建國北路一期拓寬通車 二期也動起來了

台中市建國北路一期拓寬工程完工通車。（台中市政府提供）

2025/03/19 21:48

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市南區建國北路、文心南路交叉口有中山醫學大學及中山醫大附醫，超過8000名師生與附設醫院超過5000名醫師、員工及就醫民眾進出，但道路狹窄，上下班尖峰時段壅塞嚴重，台中市建設局投入5億2780萬元，將建國北路從路幅僅14公尺拓寬為24公尺，有效改善交通壅塞，持續推動第二期工程。

建設局長陳大田說，建國北路與文心南路口以東路段交通流量大、道路狹窄，鄰近中山醫學大學與附設醫院，上下班尖峰時段嚴重壅塞，周邊人行空間缺乏系統性串聯，影響通行安全。為兼顧學校師生與市民的通行安全，市府投入5億2780萬元推動建國北路第一期拓寬工程（文心南路至建國北路196號），將道路從14公尺拓寬到24公尺，更於南側增設3公尺寬實體人行道，建置完整的人行動線，有效改善通行安全與車道縮減導致的壅塞情形，紓解醫院周邊就醫車流，提升道路服務功能及消防救護安全。

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陳大田說，為持續提升建國北路人本通行環境，今年市府持續編列2億1700萬元推動第二期工程（建國北路196號至忠明南路），進行用地取得作業，未來，市府將進一步拓展改善範圍，提升行人安全與交通路網的便利性，打造更完善的城市交通系統。

建設局說，「南區建國北路（文心南路至建國北路196號）道路拓寬工程」已完工通車，改善路段長約670公尺，南側增設3公尺寬人行道，而北側人行道則因建案仍在施工中，未來該建案將同步設置人行道，與中山醫學大學附設醫院人行道串聯，形成完整的步行動線；此外，在西行方向增設右轉車道，東行方向則增設公車避車彎，有效提升通行效率。

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