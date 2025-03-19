430萬元協助震災復建 國際獅子會300 B3區豪氣發放3個行李箱現鈔

國際獅子會300 B3區跨縣市送愛，籌募逾430萬元善款，到楠西發放給災民，協助復建。（記者吳俊鋒攝）

2025/03/19 17:40

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南楠西是「0121地震」的重災區，復原工作仍在持續中，位於桃園的國際獅子會300 B3區全力募款，5週內募得逾430萬元，今天分裝在3個行李箱，以福袋的形式逐一發放給屋舍毀損到無法居住的紅單戶，協助整建，弱勢家庭還加碼補貼。

這場獅子會跨縣市送愛的慈善活動，今天下午在楠西公所旁舉行，發放對象都是住家被貼紅單的鄉親，列冊的共224戶。

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其中200戶為一般紅單戶，各發放1萬8800元，24戶的低收入紅單戶，則加碼至2萬3800元，國際獅子會300 B3 區的幹部們已事先將現金裝在福袋內，並依序為排隊領取的災民們掛上。

楠西區長何榮長感謝國際獅子會300 B3區的募款賑災，協助復建，讓居民有信心繼續走下去，不僅頒發獎狀，更回贈一批當地採收的楊桃，強調楠西物產豐富，是百果之鄉，歡迎大家多來採購，帶動農業經濟。

何榮長說，楠西人口約8600位，有3400戶，0121地震造成1800間房屋受損，已經過半數，紅、黃單就超過900棟，尤其轄內老年長者佔3成，嚴重高齡化，增加復建的困難，獅子會的義舉，真的很感動。

今天的慈善活動由國際獅子會300 B3區總監周矢綾帶隊，她指出，去年9月份也帶著550善款去花蓮，為「0403地震」賑災，主要是扶助逾200位弱勢的青少年、兒童，讓他們安心就學，這次則是幫楠西居民復建。

周矢綾表示，2月5日南下勘災後，立刻開會討論，決定募集善款，幫忙紅單戶儘速復建，早日恢復正常生活，回到桃園，隨即號召各獅友們共襄盛舉，在大家力挺下，共籌得433萬1200元，進行公益分配。

傳出民政局原本希望這筆逾430萬元的善款，可以先放至市府的賑災專戶中，再進行統籌，但國際獅子會300 B3區內部討論後，認為現場發放給待援的鄉親最有效率，可直接獲得實質的幫助，因此仍決定到公所分送。

國際獅子會300 B3區募得逾430萬元善款，放入行李箱內，南下楠西賑災。（記者吳俊鋒攝）

紅單受災戶排隊登記，準備領取國際獅子會募得的救助金。（記者吳俊鋒攝）

國際獅子會300 B3區將每戶的善款都放到福袋內，貼心地為災民們掛上。（記者吳俊鋒攝）

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