籲超徵稅收挹注長照 民團盼優化5大面向

今年我國邁入超高齡社會，長照人力需求大。圖為高雄市勞工局辦理照服員職訓。（高雄市勞工局提供）

2025/03/19 17:26

〔記者林惠琴／台北報導〕財政部近期公布，去年超徵稅收達5283億元，台灣居家服務策略聯盟呼籲，政府應將這筆資源投入長期照顧服務與全民健康保險，其中長照方面可優化提升長照服務人力資源、改革給支付制度、發展專業評鑑制度、推動自立支援照顧模式、強化家庭照顧者支持等5大面向。

台灣居家服務策略聯盟表示，長照服務隨著台灣今年邁入超高齡社會，正面臨前所未有的挑戰，也就是年輕勞動力減少，長照需求卻持續攀升。

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台灣居家服務策略聯盟指出，對比衛福部推估的長照需求人數及居服員人數成長趨勢，兩者早已過了死亡交叉。去年衛福部推估的長照需求人數達94.35萬人，年成長3.3％，居服員成長率卻從前一年的1.7%惡化至1.3％。需求與供給落差達2.5倍，且未來缺口將更形惡化。目前全台超過50萬名長照使用者中，近36萬人仰賴居家服務，然而居服人力的不足，正使得越來越多需要照護的家庭面臨等待或無法獲得足夠服務的困境。

台灣居家服務策略聯盟提到，更嚴峻的是，給支付標準已長達8年未調整，無法合理反映服務成本的上升，導致許多居家服務機構難以維持運作，進而加劇人力流失與照顧資源不足的惡性循環，而首當其衝的，將是長者與失能者的生活品質，也將加劇家庭照顧者的壓力。

台灣居家服務策略聯盟強調，政府有責任確保社會安全體系穩健發展，而稅收更應優先用於每位國民都切身相關的基本公共服務。超徵的財政盈餘，應該回應民意，確保每一位需要照顧的國人，都能獲得及時、適切的服務，不必擔憂自己或親人在未來缺乏照顧的保障。

台灣居家服務策略聯盟呼籲，超徵稅收應優先挹注長照，優化5大面向，包含提升長照服務人力資源，針對居家照顧服務人力成長率驟降的問題，應採取積極措施，吸引並留任照顧人力，確保服務品質與可近性；改革給支付制度，應立即檢討並調整給支付標準，讓居家服務照顧體系能夠穩定成長，滿足受照顧者的多元需求。

此外，發展專業評鑑制度，發展第三方專業評鑑機制，提升評鑑的公正性與專業性，減輕基層單位的壓力，避免現行設計僵化的評鑑制度增加第一線居家服務單位的負擔；推動自立支援照顧模式，引入自立支援照顧模式，鼓勵被照顧者維持或恢復日常生活能力，提升生活品質；強化家庭照顧者支持：擴大資源與協助措施，減輕家庭照顧者的壓力，讓他們在照顧親人的同時，仍能維持自身的生活品質。

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