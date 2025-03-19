彰化又見垃圾山！伸港、和美有婦人堆雜物 環保局說話了

彰化縣伸港鄉新港村出現垃圾屋，婦人直接就睡在垃圾山上。（賴清美提供）

2025/03/19 16:46

〔記者劉曉欣／彰化報導〕又來了！彰化縣議員賴清美昨天（18日）才接受陳情，跑去查看伸港鄉新港村被佔用騎樓的「垃圾山」，今天（19日）又接到陳情，伸港、和美市區也有「垃圾山」，住戶跟垃圾山當鄰居，都大吐苦水，讓賴清美大嘆，她都快要變成「垃圾山」議員。

賴清美表示，今天有伸港鄉民向她陳情，自家位於新港路的空地，雖然緊鄰店面，也是被霸佔騎樓，堆成垃圾山的同一位婦人所丟的垃圾，原本是白天來丟，民眾就出面制止，但都會遭到婦人大罵特罵，後來婦人發現白天有人緊盯著，就改成半夜來丟，讓人防不勝防。

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賴清美說，還有和美居民也跟她陳情，位於和美市區的一條無尾巷，整個巷底也堆成垃圾山，近幾年來都是陳情檢舉後，就會開罰與清除，如此已反覆多次，都勸告無效。

賴清美表示，和美這座陳年垃圾山，都是和美有位年約50歲女子所堆，因為巷底民宅是其親屬所有，但親屬並不住在這裡，女子就從住家往外堆，堆到整個巷尾都是，後來連隔壁民宅沒人住了，也繼續擴大地盤堆放，她也曾經幫這位女子繳過罰單，但清潔隊來清空垃圾山後，女子又繼續堆放。

環保局稽查科長葉鐙嘉表示，伸港鄉新港村2處地點遭同一位伸港婦人堆成垃圾山，該局以前就曾對婦人開罰。如果行為人坦承垃圾是她丟的，就會開罰，並要求負起清除責任，如果罰款不繳，就會移給行政執行署強制執行。至於垃圾清運部分，民宅騎樓遭佔用的屋主將會自行找人處理與清運，市區空地部分則協調由村長出面處理。

葉鐙嘉指出，有關和美市區無尾巷垃圾山一案，也會在和美尋找行為人來開罰與清運，如果不清運的話，就由清潔隊代為處理，再進行求償。

彰化縣和美鎮市區一條無尾巷，也被堆成垃圾山。（賴清美提供）

彰化縣伸港鄉新港路空地也被堆成垃圾山，民眾大吐苦水。（賴清美提供）

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