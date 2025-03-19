畢業季要來了 澎科大辦校園徵才博覽會

澎科大舉行就業博覽會，象徵畢業季要來了。（記者劉禹慶攝）

2025/03/19 15:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕又快到了驪歌初起畢業季，為了擔心畢業就失業，同時澎湖也希望留住更多年輕新血，澎湖最高學府國立澎湖科技大學今（19）日在學生活動中心1樓，舉辦校園徵才博覽會，30多家來自台灣本島與澎湖在地的知名企業辦理聯合徵才，即將畢業的社會新鮮人提供優質就業機會，澎湖縣政府衛生局也與校方合作進行學生健康檢查。

此次參與徵才的企業所屬業種相當多元，包括高科技、鋼鐵、工程、飯店餐飲旅行社、食品等產業、以及最特殊的是在地年輕青創團隊。來自台灣的友達光電、京元電子、海利普電子科技、台灣世曦、燁聯鋼鐵、宏全國際、恒揚電機、英建工程、台北遠東香格里拉、福容大飯店等，也跨海抵澎徵才。

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除了台灣優質企業外，澎湖本地的澎澄飯店、福朋喜來登酒店、百世多麗飯店、勝國飯店、碁富食品、貴山國際（澎湖伯）、澎坊、爭鮮、慶城物業、鴻禧旅行社、珊瑚礁旅行社、玉冠嫩仙草、年年有鰆、海的嵵裡、癮餐酒館、喝輕鬆、浪嶼娛樂、澎湖有線電視等，也到現場徵才。

另外，澎湖就業服務中心在現場設點，讓畢業學子登記，未來將進行就業媒合，同時國軍徵才中心也進駐校園，號召年輕學子加入保家衛國行列。澎科大表示，感謝各界共襄盛舉，期待透過此次博覽會，為校園學子及澎湖地區人才搭建理想的就業橋樑，開啟美好就業人生！

國軍徵才中心進駐校園，號召年輕學子加入保家衛國行列。（記者劉禹慶攝）

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