台北捷運環狀線士林段開工！士林、大直往來時間將可省一半

環狀線北環段士林區段CF690A工程19日上午舉行開工動土典禮，祈求工程順利，如期如質圓滿完工。（記者林承鴻攝）

2025/03/19 13:32

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運環狀線北環段士林區段CF690A工程今（19）日上午舉行開工動土典禮，祈求工程順利，如期如質圓滿完工。此區段標銜接台北市社子地區、士林與故宮博物院，預計2034年完工，屆時從士林站到劍南路站將由原來的17分鐘縮短為8分鐘，大幅縮短士林到大直地區之間的交通時間。

台北市捷運局一工處處長陳建宏說明，CF690A區段標全長約1.45公里，由皇昌營造公司得標，工程範圍自士林區士商路與中正路口起接Y25站（臨士林行政中心），以潛盾隧道方式沿中正路往東，到與淡水信義線交會的Y26站（士林），再循中正路到志成公園附近的Y27站（中正路與雨農路交叉口）止，包含3座車站、1段袋式儲車軌及2段潛盾隧道。

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台北市長蔣萬安致詞時指出，過去3年多因為國際物價飆漲、缺工缺料，招標數度流標，他認為，CF690A是北環段6個區段標中最關鍵的一段，路線經過的地方正是士林地區最熱鬧、最精華的一段，期待完工後帶動士林地區全面發展。

陳建宏說明，由於招標延宕3年，因此CF690A完工期程將從原本的2032年，延後至2034年。他表示，施工第一階段會先做人行道削減、管線遷移，順利的話大概8個月後就開始做連續壁，而士林站地下管線最多，會另外安排。

蔣萬安預告，下個月北環段最後區段標故宮段動工後，南北環就會進入全面施工階段，屆時台北就會有自己的環狀捷運路網，非常期待路網成形。

一工處指出，本段工程穿越淡水信義線下方，因高架段與路面之間淨高不足，施作連續壁前須進行降挖，並採限高型機具施作；另中正路路寬僅23米，整體工區面積狹長，施作連續壁時緊鄰民房，捷運工程團隊都必須努力設法克服，減少施工期間對交通及民眾生活的影響。

捷運局表示，北環段完工後將大幅縮短雙北間旅行時間，如由士林站到新北產業園區站原須32分鐘減少為20分鐘，士林站到劍南路站將由原來的17分鐘縮短為8分鐘，可有效解決雙北地區及士林區與內湖區交通問題。

為慶祝捷運本標工程正式啟動，捷運局邀請紙風車劇團於開工典禮結束後現場演出；現場亦結合公益，設置捐血車邀請來賓與民眾挽起袖子熱心捐血。

環狀線北環段士林區段CF690A工程19日上午舉行開工動土典禮，市長蔣萬安（前排中）上香，祈求工程順利，如期如質圓滿完工。（記者林承鴻攝）

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