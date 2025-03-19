連續低溫台東夏雪芒果寒害加劇 議員要求縣府爭取災害救助

台東夏雪芒果目前開花期遇連續低溫，原本盛開的花變黑變酥，影響著果率。（記者黃明堂攝）

2025/03/19 14:01

〔記者黃明堂／台東報導〕台東改良種芒果正值開花期卻遇連續低溫，近3天更是冷颼颼，酥花寒害更為嚴重，結果率恐不到2成，多位縣議員今天要求縣府農業處協助農民爭取災害救助。

縣府表示，台東改良種芒果以夏雪居多，往年每公斤價格都以百元計算，堪稱芒果界的LV精品。目前正值開花結果的時期，原本棵棵滿花，農民原本期待今年有個好收成，但在開花結果關鍵時刻，卻遇到一波波低溫，導致花朵授粉率不良，花變黑變酥，原本該一串串幼果的景象，卻變成零星一兩顆，就算有果，也多是「空包彈」，估計產量僅剩下一兩成。

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近半個月來，農民不斷反映，日前立委莊瑞雄及陳瑩即與台東縣府、台東農改場官員會勘，也要求農業部從速、從寬、從簡，辦理農業天然災害現金救助，協助台東果農度過這個漫長的寒冬。縣議員簡維國、翁麗吟、楊招信質詢指出，近3天低溫寒害更為嚴重，酥花災情擴大，縣府應協助農民爭取災害救助。

縣府農業處長許家豪說，去年颱風台東列災區，改良種芒果申請災害救助的有1百多公頃，今年若確實有寒害，可以再申請現金救助，但芒果屬長期作物，1年只能申請1次災害救助，所以，若年初獲寒害救助，下半年若遇颱風災損，就不能再申請。

農務科長廖炯傑進一步說明，日前相關單位會勘改良式芒果災損，因目前多在開花期，還無法確認幼果著果率，待4月初才能確認災害程度。

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