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    吹號角的小樂兵！ 金門「龍眼雞」暖冬現身享日光浴

    「龍眼雞」身穿「迷彩」服，挺著高高的吻狀突起，具有很耀眼的體色。（記者吳正庭攝）

    「龍眼雞」身穿「迷彩」服，挺著高高的吻狀突起，具有很耀眼的體色。（記者吳正庭攝）

    2025/03/18 23:38

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門近來有遊客在龍眼樹上發現一種「鼻子長長」身披「迷彩」綠衣的嬌客，內政部國家公園署金門國家公園管理處今天表示，這是「龍眼雞」，金門是台、澎、金、馬唯一穩定的自然族群。

    暖暖冬陽現身，金門公家公園乳山遊客中心的龍眼樹上，出現一種體色豔麗的昆蟲，幾隻聚在一起，遠遠看像是一團吹著號角的小樂兵，在陽光映照下十分耀眼；而牠身披綠、黃迷彩色，與遊客中心的戰鬥機、戰車等十分相配。

    金管處指出，龍眼雞屬於半翅目蠟蟬科，是一種中大型昆蟲，體長約4至5公分，展翅可達6至7.5公分。看起來像是「長鼻子」的結構，其實並不是牠的鼻子，而是頭部前方細長彎曲的吻狀突起，因此又被稱為「長吻蠟蟬」，上面有不規則的白色小斑點。

    金管處指出，會稱為龍眼「雞」，研判是李時珍所著《本草綱目》記載，蠟蟬的古名稱為「樗雞」。

    金管處指出，龍眼雞的主要寄主植物是龍眼和荔枝，透過口器刺穿樹皮，吸食樹液。成蟲5、6月間求偶，雌蟲7月於龍眼樹幹產卵，9月是新世代成蟲羽化尖峰期；本來龍眼雞度冬是不易被發現的，因為最近天氣暖和，可能是出來作「日光浴」。

    龍眼雞廣泛分布於中國南部、越南、泰國、寮國等地，在台灣本島原無紀錄，近幾年也傳出在各縣市出現，對龍眼、荔枝來說，屬於農業害蟲。金門地區是台澎金馬唯一穩定的自然族群，在金門農試所、林務所等地可見其倩影。

    金門近來有遊客在龍眼樹上發現一種看似有「長長鼻子」又像「吹著號角」的昆蟲，就是「龍眼雞」。（記者吳正庭攝）

    金門近來有遊客在龍眼樹上發現一種看似有「長長鼻子」又像「吹著號角」的昆蟲，就是「龍眼雞」。（記者吳正庭攝）

    「龍眼雞」有時會像模型般，在龍眼樹上一動不動地停留一段時間。（記者吳正庭攝）

    「龍眼雞」有時會像模型般，在龍眼樹上一動不動地停留一段時間。（記者吳正庭攝）

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