新北列管249隻比特犬 曾有咬傷案例住院1個月

台北市一隻比特犬咬傷騎士，喚起民眾對其攻擊性的危機意識；比特犬示意圖，非當事犬隻。（新北動保處提供）

2025/03/18 23:49

〔記者董冠怡／新北報導〕台北市一隻比特犬咬傷騎士，喚起民眾對其攻擊性的危機意識。新北市動物保護防疫處長楊淑方今表示，設籍新北市的飼主寵物登記中，比特犬有249隻，多年前永和區一名飼主飼養的比特犬，咬傷散步中的巴哥犬；動物之家也有動保員曾被咬過，送醫住院1個月，凸顯收容單位面臨的風險與辛苦。

楊淑方指出，若要領養比特犬，需有養過攻擊性犬隻經驗的資深飼主，才有資格申請。依據農業部2022年公告，比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬、獒犬皆被列入危險性犬隻，飼養要登記；具攻擊性的寵物出入公共場所，應由成年人陪同，以長度1.5公尺內繩或鍊牽引，且應配戴透氣口罩，或外出時使用金屬製箱籠運送。

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楊淑方提醒，若遭犬隻攻擊，可以拿身旁物品做為保護或以手肘敲打犬隻鼻吻，使其嘴巴鬆開；遠處看到攻擊性犬隻，不要直視眼睛、切勿直接轉身快跑，應後退緩緩離開。如見左右民宅飼養攻擊性犬隻（公告的上述6種與無來由暴衝突襲咬人或咬動物），可通報動保處盤查，確認飼養狀況是否符合法律規定。

動保處2022年辦理「比特犬教養及法律規範講習」，教導民眾正確飼養方式，並給予半年緩衝期配合改善，然而就是有飼主不去上課、躲避盤查拒絕接受輔導、不符規定（像是不打狂犬病疫苗、不絕育）又不改進，開罰22件共計165萬元。目前新北市轄動物之家收容了5隻比特犬。

攻擊性犬隻若違反動物保護法第7條（飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人之生命、身體、自由或財產），主管機關得逕行沒入飼主的動物，沒入動物將依認養程序，須由有飼養攻擊性犬隻經驗民眾方可領養。

動保處強調，飼主應當在公共場所為犬隻佩戴牽繩和嘴套，防止愛犬對他人或動物造成傷害，如因過失使其他動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，依動保法可處1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰；如咬傷人的話，飼主將涉及刑責。

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