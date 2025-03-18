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    聽姊姊的話！大學繁星放榜 彰化和美高中首見錄取台大法律

    彰化縣和美高中今年大學繁星推薦大放異彩，陳雨函（圖前排左一）成為首位錄取台大法律系的學生。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣和美高中今年大學繁星推薦大放異彩，陳雨函（圖前排左一）成為首位錄取台大法律系的學生。（記者劉曉欣攝）

    2025/03/18 20:01

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕大學繁星推薦今天放榜，彰化縣和美高中陳雨函成為該校第一位錄取台大法律系學生。陳雨函表示，當時放棄彰化女中直升和高，就是因為聽姊姊的話，姊姊本身就是經由繁星錄取中興大學，鼓勵她選擇繁星，也讓她實現到台大念書的夢想。

    陳雨函指出，她國中會考成績為43級分，篤定可以念彰化女中，很多親友也都認為她應該選擇彰女。這時姊姊就以自己為例，認為選擇社區高中，只要高中成績穩定在校排前幾名，就可以透過繁星入學，錄取夢想中的大學校系，比起去念第一志願更有利。

    陳雨函聽了姊姊的話覺得很有道理，選擇從和美高中的國中部直升高中部，高中3年都沒有補習，就靠著上課認真聽課，不會就問老師，回家就馬上複習，讓在校成績都維持在校排1％，大學學測各科也達到頂標，辛苦3年錄取台大法律，終於夢想成真。

    而錄取中興電機的姚庭鈞，國中會考27級分，英文是B，數學是B++，直升和高後，反省自己過去太愛玩，整個念書大開竅，大學學測考出英文前標，數學則是頂標15級分，成績大幅進步。姚庭鈞說，因為他認為繁星入學對他最有幫助，為了這個目標，一升上高中就全力衝刺，不能再留下遺憾。

    和美高中教務主任温家男表示，今年該校繁星推薦入學共錄取51人，其中國立及醫學相關校系有30人，除了台大法律陳雨函，中興電機姚庭鈞、還有錄取陽明交通大學資工系洪苡澄、清華資工系蔡念慈、成大經濟系黃日翔、台灣師大科技應用與人力資源發展學系許瑄庭、嘉義大學應用數學周展毅，以及海洋大學電機工程學系王昱皓等人，創下該校繁星入學的最佳成績。

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