桃園市比特犬列管登記254隻 動保處：定期稽核確保民眾安全

桃園市目前登記列管在養的比特犬有254隻，其中有23隻收容在動保教育園區。（動保處提供）

2025/03/18 17:47

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台北市發生比特犬Lucky兩度跳車窗咬傷人事件，比特犬飼養議題再次引發關注，桃園市目前登記列管在養的比特犬有254隻，其中有23隻收容在動保教育園區，桃市府動物保護處長王得吉表示，持續定期稽核以確保民眾安全，若民眾遭遇比特犬攻擊，應盡力保護頭頸部、臉部等脆弱部位，並用隨身物品如背包或外套等來阻擋攻擊，降低傷害。

王得吉表示，農業部於2022年將比特犬列為「指定禁止飼養或輸入之動物」公告禁養，桃園市登記目前在養比特犬共計254隻，其中包含特寵業者4隻、動保教育園區23隻、一般民眾227隻，已有230隻完成絕育以避免繁殖，尚未絕育者皆為一般民眾所飼養，動保處將陸續進行犬隻實地查核及裁處。

請繼續往下閱讀...

王得吉表示，比特犬已明令公告禁止飼養、禁止進出口，動保處已全力執行舊有飼養者登記列管清查並絕育，若飼主攜帶具攻擊性的寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，卻未採取適當防護措施，將依動保法第29條第1款第5項處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

王得吉表示，目前收容在動保園區的比特犬，特定時間會由志工、動保處同仁帶出散步，避免與其他狗隻接觸造成傷害，但有幾隻比特犬攻擊性相當強，目前仍無法近距離接觸，只能待在籠內，動保處研擬整理出獨立欄的空間，讓安置的比特犬有較好的環境。

王得吉提醒，比特犬具驚人耐力及咬合力，加上性情兇猛、攻擊性強，包括人、寵物、流浪狗都是牠的攻擊對象，國內外已發生多起攻擊致死案例，若遇到比特犬應保持冷靜，避免眼神對視、站穩不動再緩慢後退、使用物品防身、尋找附近安全區域，若遭攻擊應盡力保護身體要害部位，或利用隨身物品阻擋，以物品矇住犬隻眼睛，降低傷害並試圖掙脫。

嘉義黎明狗學校校長、擁有訓練士執照的蔡慶榮表示，遇上中大型狗攻擊，可踢其脆弱的肚子或隨地取材打鼻子，像是棍子、石塊甚至是手機等，掙脫後切勿奔跑，避免遭犬隻當成獵物，要聲張作勢讓犬隻退卻，但比特犬屬於鬥狗，一咬就不會放，早在30年前他就呼籲禁養。

蔡慶榮表示，中大型犬隻在小狗時期飼養的方式很重要，多帶到公園等地接觸人群、社會化，飼主帶犬隻出門更應做好防護措施，無論是中大型或小型犬，即使是開車帶出門要繫繩或暫時關籠，免除行車過程可能出現的各種突發狀況。

桃園市目前登記列管在養的比特犬有254隻，其中有23隻收容在動保教育園區。（動保處提供）

桃園市目前登記列管在養的比特犬有254隻，其中有23隻收容在動保教育園區。（動保處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法