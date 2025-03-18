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    奧萬大暑假推出森林探險營、昆蟲科學探究營

    南投仁愛鄉奧萬大自然教育中心，今年暑假將首度推出5天4夜奧萬大森林探險營，可讓學員跳脫舒適圈，透過團體生活學習團隊合作。（林保署南投分署提供）

    南投仁愛鄉奧萬大自然教育中心，今年暑假將首度推出5天4夜奧萬大森林探險營，可讓學員跳脫舒適圈，透過團體生活學習團隊合作。（林保署南投分署提供）

    2025/03/18 17:48

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投仁愛鄉奧萬大自然教育中心，每年暑假都有限定營隊，今年將首度推出5天4夜奧萬大森林探險營，讓國中、小學員跳脫舒適圈，嘗試攀樹、生火闖關，挑戰沒有爸媽陪伴的生活，另有昆蟲科學探究營，可在森林裡觀察各種昆蟲，並發表研究紀錄，培養學員觀察力與科學精神。

    林保署南投分署表示，奧萬大將在7月14至18日推出5天4夜的「奧萬大森林探險營」，在園區森林挑戰攀樹、野外生火、實境解謎，以及定向尋寶等活動，對象為暑假後升國小四年級至升國中三年級，讓學員練習跳脫舒適圈，挑戰沒有爸媽的生活，並學習與大自然共存。

    營隊還有角色扮演活動，讓學員擔任各種國家重要職位，運用換位思考，綜合環境、開發、人文等多重因素考量，嘗試達到環境永續與經濟發展平衡，培養解決問題，以及整合多元意見能力，並在團隊中建立共患難的友誼。

    另在8月4至6日，則有3天2夜的「昆蟲科學探究營」，可在奧萬大森林裡觀察豐富自然環境與昆蟲，在草地與水域調查昆蟲，近距離觀察生態與行為，練習提出問題與驗證論述，還能發表研究紀錄，培養嚴謹科學精神。

    林保署南投分署說，2場暑假營隊皆已開放報名，5月31日前還可享早鳥優惠，詳情可至「奧萬大自然教育中心」臉書粉絲專頁查詢，或電洽049-2974499。

    南投仁愛鄉奧萬大自然教育中心，今年暑假將首度推出5天4夜奧萬大森林探險營，可讓學員跳脫舒適圈，前往園區探險。（林保署南投分署提供）

    南投仁愛鄉奧萬大自然教育中心，今年暑假將首度推出5天4夜奧萬大森林探險營，可讓學員跳脫舒適圈，前往園區探險。（林保署南投分署提供）

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