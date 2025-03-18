新北藝術創作聖地 新店溪兩處塗鴉專區開放民眾發揮創意

新北市高灘處開放新店溪兩處堤外側防洪牆為合法塗鴉專區。（記者翁聿煌攝）

2025/03/18 17:53

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市高灘地工程管理處開放新店溪2處堤外側防洪牆為合法塗鴉專區，近期位於華江橋下塗鴉牆上出現紀念金曲歌王方大同的塗鴉藝術創作，吸引不少民眾目光，為河濱公園增添不少色彩與話題。

高灘處長黃裕斌說，早期防洪牆帶給人生硬、冰冷的感覺，為讓市民朋友有參與感，高灘處將華江橋周邊長約70公尺、高5公尺的防洪牆面規劃塗鴉專區，希望能讓市民有個合法的創作及抒發空間，另外永和區博愛陸橋堤外約100公尺防洪牆也同樣規劃為塗鴉專區，供中永和地區民眾盡情揮灑創意。

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黃裕斌表示，利用堤防空間設置塗鴉專區，除了讓喜愛創作的藝術家有個揮灑空間，同時也可避免民眾隨處亂塗鴉影響市容，具有話題性的作品，高灘處會尊重原創作者理念，暫時不會主動安排塗銷，由創作者自行決定去留。

高灘處表示，華江橋塗鴉專區位於板橋堤外河濱公園華江橋下方，開車的朋友可由江子翠橫移門進入左轉駛入華江堤外停車場，騎自行車的朋友可由華江自行車牽引道下至河濱公園即可到達；博愛陸橋塗鴉專區位於永和區博愛陸橋下方河濱公園，開車的朋友可從中正橫移門進入停車場，往右沿著防洪牆行走即可到達，市區的民眾可由博愛陸橋及電梯進入河濱公園。

黃裕斌補充，高灘處於塗鴉專區範圍前後各設置2座「新北街頭藝術專區」立牌，請塗鴉的民眾隨時保持堤防周邊景觀整潔，勿於公告區以外亂塗鴉，若於塗鴉專區內有不雅文字或涉及人身攻擊之圖案文字，高灘處也會立即清除，以維市容景觀。

華江橋下塗鴉牆上出現紀念金曲歌王方大同的塗鴉藝術創作，吸引不少民眾目光。（記者翁聿煌攝）

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