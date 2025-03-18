竹東高中84名學生摘星 4成7錄取國立大學

國立竹東高中今年繁星有84人上榜，除了多人錄取頂大，國立大學的錄取率更接近47%，這讓校長詹文克（前右5）相當自豪。 （國立竹東高中提供）

2025/03/18 17:38

〔記者黃美珠／新竹報導〕國立竹東高中今年繁星表現依舊亮眼，一舉共有84名學生榜上有名，除了不少人成功錄取台清交成政等頂尖大學，國立大學的錄取率更接近47%。

該校校長詹文克說，他們今年繁星上榜學生共84人，公立就有39位，錄取的學校有：中正4人、成大3人，台大、清大、政大以及中興各有2名，陽明交大、中央、中山則各有1人。另還有錄取台師大、彰師大、高師大、中國醫、中山醫、北醫、高醫等國立大學的。

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校方表示，該校不少學生儘管國中會考入學成績並非頂尖，但在東中師長和自身的一起努力下，學習成就明顯進步。他們當中就有人是在高二才確定志向，經轉班、轉群後迎頭趕上，或因原生家庭父母都在竹科，最後選擇電機、資工等熱門科系，結果都成功摘星。

校方說，這些成功摘星的同學，有些人在戮力課業之餘，高二另進行專題研究，透過時間妥善安排，穩定學習步調，其中2名成功錄取台大的學生就是典範。

而錄取清華大學的劉同學，習慣回家後先休息，次日清晨早起讀書，這讓他保持頭腦清晰，學習效率也就大大提升。

至於獲成功大學錄取的徐同學，平時忙於課業還需要照顧生病的家人，極強的責任感跟時間管理能力，是他成功的主因。

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