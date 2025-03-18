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    繁星放榜 新北970生錄取國立大學

    新北高中學生邱翊恩（左三）畢業於新北市鷺江國中，成功錄取台大財務金融學系。（圖由新北市教育局提供）

    新北高中學生邱翊恩（左三）畢業於新北市鷺江國中，成功錄取台大財務金融學系。（圖由新北市教育局提供）

    2025/03/18 16:55

    〔記者黃子暘／新北報導〕大學繁星推薦放榜，新北市教育局長張明文表示，新北第1至7類學群錄取率68.09％，錄取學生人數較前一學年度成長3.52%；114學年度共有65所大學、1712個校系參與繁星，共有1萬5689個名額，新北48所學校3491人參加，最終錄取2377人，其中970人考取國立大學，包含國立台灣大學53人、清華大學37人、陽明交通大學28人、政治大學51人、成功大學44人、台灣師範大學37人、中央大學46人、中興大學48人、中正大學31人、中山大學29人。

    教育局指出，新北高中學生邱翊恩畢業於新北市鷺江國中，成功錄取台大財務金融學系；雖為腦性麻痺患者，邱翊恩仍以堅強意志與恆心自律向學，每天上完課便立即複習，也從學校提供的講義與練習題本獲得助益。邱翊恩以自身經驗鼓勵學弟妹，他建議高二暑假可以提早準備學測，從想讀的科系找出自己較弱的科目，提早加強備考試。

    教育局介紹，永平高中學生李致葳錄取台大財務金融學系，她自高一起便以大學繁星為目標，積極參加比賽獲獎，並參與「2023年新北市國際永續環境責任承諾倡議」記者會歐洲代表和德國文特瑞德中學一同承諾為SDGs「永續城鄉」盡一己之力，拓展國際視野。

    石碇高中學生謝金德從該校國中部直升，錄取中國醫藥大學醫學檢驗生物技術學系。教育局說，謝金德來自新住民家庭，雖然家中無法提供優勢學習環境，但他憑藉自身加倍努力與學校豐富資源、完善獎助學金制度，成功逐夢錄取理想學校。

    崇光高中學生楊成瀹是該校轉型招收男學生以來，首位錄取台大的男學生；教育局指出，他學科名列前茅，也是校內FRC機器人競賽校隊核心成員，在FRC 2024機器人土耳其伊斯坦堡區賽取得亞軍，參賽除了取得佳績，他也展現出卓越的自我管理能力與團隊協作精神。

    教育局補充，市府透過「在地就學大聯盟」加強社區高中職與國中間教學資源共享，並與各大專院校簽署合作備忘錄、建置高中數位化教學專區，提供國內外大學修課機會，未來也將持續配合產業趨勢深化學生專業技術。

    石碇高中學生謝金德（左一）從該校國中部直升，錄取中國醫藥大學醫學檢驗生物技術學系。（圖由新北市教育局提供）

    石碇高中學生謝金德（左一）從該校國中部直升，錄取中國醫藥大學醫學檢驗生物技術學系。（圖由新北市教育局提供）

    崇光高中學生楊成瀹（第1排右2）是該校轉型招收男學生以來，首位錄取台大的男學生。（圖由新北市教育局提供）

    崇光高中學生楊成瀹（第1排右2）是該校轉型招收男學生以來，首位錄取台大的男學生。（圖由新北市教育局提供）

    永平高中學生李致葳（右）錄取台大財務金融學系。（圖由新北市教育局提供）

    永平高中學生李致葳（右）錄取台大財務金融學系。（圖由新北市教育局提供）

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