台中和平國中建構自主特色生命教育 師生響應友雞運動會讓母雞來賽跑

和平國中參與食二糧友雞生活計劃的第四屆友雞運動會，學生一起來比誰的母雞跑得快。（和平國中提供）

2025/03/18 16:41

〔記者歐素美／台中報導〕教育部鼓勵各校建構自主特色與校園文化的生命教育，協助學生探索與認識生命意義！台中市和平國中實施泰雅民族實驗教育6年，教師團隊勇於發展更有效能的校本課程，今年參與食二糧友雞生活計劃的第四屆友雞運動會，嘗試創新的生命教育模式，攜手和平文化健康站長者推動青銀共學，用寓教於樂的方式，讓學生體驗生命的互動。

和平國中七年級學生共12人，3人一組分別於2月27日及3月17日，到和平文化健康站與部落長者3人1組，協力參與友雞運動會。長輩與學生合作先幫各組母雞取名字互動，有戰鬥雞、肯德雞、今晚吃雞、洛杉雞、卡拉雞等，十分有趣。

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在雞賽跑運動會前，學生抱起母雞溫柔地跟牠說「我愛你喔，我要輕輕抱起來囉！」將雞抱在懷中，感受彼此的溫暖。雞若安心會靜靜地依偎在懷中，遇到緊張的選手師生，選手母雞就會張開翅膀掙脫，宛如「人心溫度計」。

食二糧創辦人楊環靜，從美食作家放下筆改養雞。她表示，國外推動在家養雞已近廿年。美國舊金山還推出「母雞出租」服務，養雞不僅療癒身心，透過親手飼養與接觸，能感受牠是活生生的生命，已成為新興的生命教育。雞在傳統的文化裡是田園動物，能當食物，現在也能當寵物、能療癒，促進人與人、動物與環境共融的媒介，生命教育也能從友雞生活開始，並以友雞行動推動循環農業發展。

這場令人別開生面的青銀共學雞賽跑運動會，許多學生克服恐懼，勇敢抱起母雞、攬入胸懷、安撫情緒，再跟長輩們一起合作跟母雞「溝通」，讓牠快樂奔向終點。

和平國中校長葉天喜的兒子也就讀和平國中，葉天喜說，兒子跟幾位學生都來自市區，養寵物已難得，這次與雞共舞更是難得的回憶。學校將秉持實驗教育的開創精神，持續建構自主特色的教育模式，例如傳統文化裡的雞，也能重新帶回我們未來世代的美好記憶中，同時促進人與自然共好共生的友善循環。

和平國中學生克服恐懼抱起母雞，安撫其情緒，感受彼此的體溫，來場別開生面的生命教育。（和平國中提供）

和平國中的學生與和平文化健康站的部落長者，一起參與友雞運動會，青銀共學。（和平國中提供）

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