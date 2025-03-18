新竹市立高中繁星成績亮眼 建功高中38顆星7成錄取國立大學

大學繁星放榜，新竹市立高中成績亮眼，其中建功高中38顆星中有7成錄取國立大學，表現最亮眼。（記者洪美秀攝）

2025/03/18 16:38

〔記者洪美秀／新竹報導〕114年大學繁星推薦今天放榜，新竹市立高中表現亮眼，成德高中有62顆星、建功高中有38顆星、香山高中則有80%錄取率。其中建功高中錄取國立大學比例超過7成，錄取頂尖大學者近4成；成德高中則有28人考取國立大學，錄取率近7成。

建功高中錄取台大國際企業學系的魏士昕以59級分的學測成績，以前1%成績順利錄取台大，另有學生錄取清大及陽明交大，光是國立大學比例就超過7成，而台成清交政的頂尖大學的繁星錄取更有近4成。

請繼續往下閱讀...

成德高中今年學測四科達頂標的蔡岳軒是成德6年學生，透過學習歷程檔案及學校安排的課程，對機械與程式設計充滿興趣，也如願透過繁星錄取清華大學電機資訊學院學士班。

香山高中錄取中央大學的郝威翰也是香山高中直升生，數學曾是他最大的挑戰，但他告訴自己「與其害怕，不如習慣並克服它」。透過觀念紮根與大量練習，逐漸培養出對數學的敏感度，也如願錄取理想大學。

教育處提醒，考生可至大學甄選入學委員會網站「114 繁星推薦」查詢第1至第7學群的錄取名單，通過篩選的學生須在5月15日至6月1日期間參加第2階段甄試，各大學6月2日前公告錄取名單，甄選會也會在6月4日公告最終錄取名單。

大學繁星放榜，新竹市立高中成績亮眼，其中成德高中有62顆星。（成德高中提供）

大學繁星放榜，新竹市立高中成績亮眼，其中香山高中有80%的錄取率。（香山高中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法