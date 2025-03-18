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    宜蘭高中47人錄取繁星 女兒成老爸台師大學妹

    宜中籃球教練林德齊（右）的女兒林思琦，繁星錄取台灣師範大學生命科學系，開心成為老爸台師大的學妹。（圖由宜蘭高中提供）

    宜中籃球教練林德齊（右）的女兒林思琦，繁星錄取台灣師範大學生命科學系，開心成為老爸台師大的學妹。（圖由宜蘭高中提供）

    2025/03/18 16:19

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕大學繁星推薦今天放榜，宜蘭縣宜蘭高中有47人錄取，其中27人為國立大學，就讀生物及醫學特色班的林思琦，爸爸是學校籃球教練，這次順利考上台灣師範大學生命科學系，成為老爸台師大學妹，讓父女倆相當高興！

    宜中在醫學領域也傳捷報，有3人通過第8類篩選，進入醫學系第1階段名單，接下來將努力準備第2階段甄試，包括陳思果為台灣大學醫學系、羅葳為長庚大學醫學系以及劉苡辰為台北醫學大學醫學系。

    宜中27名準國立大學生中，有3人為台灣大學、1人清華大學、1人陽明交通大學。其中就讀數理資優班的方宥甯錄取台大化工系、林庭妤錄取台大物理治療系，她們均感謝師長在數理領域上的3年指導。

    導師林承遠說，方宥甯、林庭妤屬於默默耕耘、不懈努力的學生，「真積力久則入」，能考上台大實至名歸，期許她們未來繼續發光發熱，在相關領域均有傑出貢獻。

    錄取台大國際企業學系的塗翊勝則說，感謝雙語實驗班及老師林怡甄的指導，讓他在語言與專業能力上都獲得顯著提升。錄取陽交大資訊工程學系的李禹承，也感謝科學實驗班3年的扎實學習，加上老師林揚閔的悉心指導，使他對科技領域充滿信心，順利邁入理工殿堂。

    另外，宜中籃球教練林德齊的女兒林思琦，因對生物醫學充滿熱忱，選擇就讀生醫特色班，除了學業表現優秀，也多次擔任校內活動主持人，展現多元才華，這次錄取台師大生命科學系，成為爸爸的學妹相當開心，將要投入各生物領域的生命研究。

    宜中塗翊勝（左起）繁星錄取台大國際企業學系、林庭妤台大物理治療系及方宥甯台大化學工程學系。（圖由宜蘭高中提供）

    宜中塗翊勝（左起）繁星錄取台大國際企業學系、林庭妤台大物理治療系及方宥甯台大化學工程學系。（圖由宜蘭高中提供）

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