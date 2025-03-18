嘉義縣山葵復育突破 日本商社下單

嘉義縣阿里山原住民山葵生產合作社在中高海拔種山葵。（記者蔡宗勳攝）

2025/03/18 16:21

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣政府啟動山葵復育計畫，在海拔1200公尺的樂野部落試種山葵，去年底迎來採收的喜悅。社員們著手研發包括山葵葉飯糰、山葵花天婦羅、羊羹、糖霜蛋糕及綜合果菜汁等，都很有特色，日本商社聞訊前來要下訂單，甚至要大量購買山葵葉，大家期待山葵再度成為「綠金」帶來經濟效益。

昔日被稱為「綠金」的山葵，早年種在阿里山海拔2000公尺以上國有林地，因不利水土保持，2017年全面禁種後消失，嘉義縣農業處2022年起輔導阿里山鄉公所及阿里山社區關懷協會跨域合作，執行為期4年的「阿里山部落山葵產業栽種聚落亮點發展計畫」，總經費約2200萬元，興建山葵智能設施溫室2座、山葵育苗室1座（包括供水及監視系統）。

請繼續往下閱讀...

嘉義縣政府同時與嘉義大學、農業部農業試驗所等單位合作辦理教育訓練及生產履歷標章課程，成立嘉義縣阿里山原住民山葵生產合作社，協助原住民在樂野一帶復育山葵。

阿里山原住民山葵生產合作社理事主席安淑美指出，2022年引入1萬株山葵雜交種組培苗，試種在樂野部落，以溫網室栽培，慢慢試驗並找出最好的種植方式與條件，在去年底種植滿2年後，終於迎來採收的喜悅，這2年間陸續有志同道合的農友加入，在里佳、特富野及樂野部落等介於1000至1450公尺中高海拔的合法農地種植山葵，合作社現有10幾名成員，種植總面積約7分地、約5.5萬株。

農試所助理研究員楊欽憲指出，樂野種植面臨的問題是溫度，無法讓山葵四季都處在生長的狀況，只有11月至隔年4月可以生長，與在阿里山上栽培有很大的落差，農試所與阿里山山葵產銷班合作與研究山葵在中高海拔種植已有初步成，但必須在病蟲病與肥培方面，做更多的著墨。

嘉義山區種植山葵有所突破，日本商社聞訊前來要下訂單，甚至要大量購買山葵葉，詢問之後得知用山葵葉包飯糰別有一番風味，很受日本人喜愛，合作社試做、大家品嚐後也都讚不絕口，對山葵全株利用、增加經濟價更具信心了。

嘉義縣中高海拔種植的山葵。（記者蔡宗勳攝）

中高海拔種植的山葵全株都可使用。（記者蔡宗勳攝）

山葵花天婦羅口感一級棒。（記者蔡宗勳攝）

山葵糖霜蛋糕風味獨特。（記者蔡宗勳攝）

帶有嗆味的山葵綜合果菜汁。（記者蔡宗勳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法