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    大學繁星放榜 嘉中9人通過醫學系一階

    嘉中黃聆軒（左一）等9位學生通過台大醫學院等公私立醫學系第1階段篩選。（嘉中提供）

    嘉中黃聆軒（左一）等9位學生通過台大醫學院等公私立醫學系第1階段篩選。（嘉中提供）

    2025/03/18 16:10

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕大學繁星推薦今天放榜，嘉義高中共有9名特殊班學生通過台大醫學院等公私立醫學系第1階段篩選。此外，普通班學生亦有優異表現，錄取台大公衛、哲學，政大會計等科系。

    校方表示，今年通過各校醫學系一階學生共9人，包括台大黃聆軒、陽明交大黃脩睿、成大劉兆安、北醫黃祈叡、高醫王冠叡、中國蔡文富、輔仁林瀚三、中山蔡博安、慈濟游智勝，較去年7人多出2人。

    此外，普通班錄取台大公衛系的謝宜何，自小便嚮往台大，源於父母親皆為台大校友，且外公外婆長居台北。謝宜何說，因祖父母住在鄉間，時常需要醫療服務，台大公衛系的健康政策管理課程，正好提供機會讓他結合對交通運輸的興趣，研究幸福巴士與長照計程車的路線規劃，希望在大學期間深入探討相關議題，運用所學，回饋社會。

    錄取政大會計系的湯竣宇認為，讀書階段最重要的是完善的讀書規劃與時間管理，他提早安排每天的學習時間與閱讀進度，當感到疲倦時，適時休息或轉換活動，確保在頭腦清晰的狀態下學習，從而提高效率。

    校長陳元泰表示，此次繁星推薦嘉中表現優異，尤其錄取頂大（台清陽明交大及成大、政大）各科系人數略升；普通班學生亦有優異表現，例如錄取清大電機方浩宇、陽明交通資工周學鴻、成大會計湯竣宇、台師大數學白孟玄等多位學生。

    大學繁星推薦今天放榜，嘉義高中學生表現亮眼。（嘉中提供）

    大學繁星推薦今天放榜，嘉義高中學生表現亮眼。（嘉中提供）

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