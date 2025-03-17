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    萌鵝逛市集 穿鞋圍脖人氣高 歡迎拍照別碰牠

    寵物鵝「粉粿」跟著飼主一起逛市集，吸引許多大小民眾目光。（記者劉婉君攝）

    寵物鵝「粉粿」跟著飼主一起逛市集，吸引許多大小民眾目光。（記者劉婉君攝）

    2025/03/17 21:21

    〔記者劉婉君／台南報導〕許多民眾家中都有飼養寵物，除了貓、狗之外，寵物鴨、寵物鵝也越來越多，3歲大的寵物鵝「粉粿」跟著主人逛市集，就吸引許多大小朋友的目光，展現高人氣。

    高齡化及少子化影響，國內飼養寵物的數量逐年增加，也帶動「寵物經濟」的發展，而除了貓派、狗派之外，寵物種類也越來越多元，昨日才在台南市左鎮區落幕的灰熊綠展，就可以看到不少民眾將寵物裝扮得超萌，一起逛市集，成為另類焦點。

    3歲的肉鵝「粉粿」，坐在手推車上，跟著飼主楊勻嫚等人一同穿梭攤位之間，吸引許多民眾拿起手機拍照，還有許多小朋友靠近圍觀，粉粿也享受關注的目光，開心地嘎嘎叫，但不喜歡陌生人的觸摸。

    楊勻嫚表示，粉粿是一位鵝農朋友送的，出生後因比其他鵝小隻，身體不好，曾帶牠看醫生，身體漸漸改善，現場已8公斤，還有自己的IG，希望藉由粉粿，讓更多人知道鵝與鴨如何分辨，以及了解鵝的生態等，歡迎拍照，但不要伸手或餵食。

    不過，由於鵝沒有括約肌，隨吃隨拉，粉粿出門時會包上尿布，近日天氣冷，還會為牠穿上特製的鞋子和圍上圍巾，萌樣吸睛。

    寵物鵝「粉粿」跟著飼主一起逛市集，吸引許多大小民眾目光。（記者劉婉君攝）

    寵物鵝「粉粿」跟著飼主一起逛市集，吸引許多大小民眾目光。（記者劉婉君攝）

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