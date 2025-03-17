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    「拾汣茶屋」推新品「張家檸檬綠茶」 店員崩潰︰1天幾百杯快扛不住

    日前手搖飲店「拾汣茶屋」搭上時事，以諧音哏推出新品「張家檸檬綠茶」，開賣至今吸引一票人嘗鮮，熱銷程度更讓各分店員工紛紛崩潰發文。（圖擷取自Threads，本報合成）

    日前手搖飲店「拾汣茶屋」搭上時事，以諧音哏推出新品「張家檸檬綠茶」，開賣至今吸引一票人嘗鮮，熱銷程度更讓各分店員工紛紛崩潰發文。（圖擷取自Threads，本報合成）

    2025/03/17 16:39

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy、家寧在分手後撕破臉，Andy控訴前女友一家奪權、經營10年頻道遭整碗端走等罪狀，2人糾紛持續延燒，吸引各界關注。日前手搖飲店「拾汣茶屋」搭上時事，以諧音哏推出新品「張家檸檬綠茶」，開賣至今吸引一票人嘗鮮，熱銷程度更讓各分店員工紛紛崩潰發文。

    「拾汣茶屋」從本月14日開始販售全新飲品「張家檸檬綠茶」，宣傳文案搭上近來台灣熱門話題「眾量級」爭議，不僅以諧音哽註明「晉嘉ㄏ拎、曾淑有料」，巧妙的把張哥、張媽和諧進文案中，以及眾量級頻道花10年經營變成「10年經驗用心設計」，還特意將每杯定價55元、限量5.5萬杯，因Andy透露他每個月只拿5.5萬元薪水。

    飲料開賣不久，吸引大批民眾排隊或叫外送訂購，讓各家分店員工忙翻。拾汣茶屋龍潭北龍店的員工PO出一段影片，只見外送頁面出現一整排「張家檸檬綠茶」，員工無奈苦笑說，「我今天已經做了不知道幾百杯的張家檸了」、「這波是真扛不住了，尤其晚上龍潭剩沒幾家飲料店開著，外送一次都來三單，每個都點張家檸檬綠茶。」

    拾汣茶屋嘉義文化店的員工也在Threads發文，秀出一疊準備製作「張家檸檬綠茶」的飲料杯，「根本搖不完，小編真的要變成+0的形狀了」；至於拾汣茶屋淡水店則是推出「超酸」的優惠活動，「張家檸檬綠茶一杯55元，跟Andy的月薪一樣便宜，兩杯75折，我們只賺張家75%的部分，25%回饋給你們支持Andy，只限定現場客人。」

    目睹這些貼文的網友則紛紛表示，「行銷鬼才」、「爆單密碼」、「特價優惠，店員的血淚」、「喝了你就能擁有50%股份」、「店員直接恨+0，仇恨值拉滿」、「期待推出新品曾淑晦氣紅茶」、「好有哏，但你們家員工不會暴走嗎？」、「非常好喝，有一種財產被騙光的味道」、「外送平台費用抽得跟家寧她媽一樣多」。

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