90人登山團無視禁入告示 爬柵欄硬闖北港溪峽谷

一團登山團攀爬欄和管制大門闖入便道，要探訪北港溪峽谷。（民眾提供）

2025/03/17 16:42

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣北港溪峽谷溫泉在網路爆紅，因沿途常有落石、溪水暴漲，施工單位設柵欄仍無法阻止民眾進入，昨有一團90人登山團，趁管理人員暫離，跨越封閉告示牌爬過柵欄闖入，管理人員返回求助警方，勸離後到的人，農水署南投分署表示，近來天氣不好，只能呼籲民眾不要冒險硬闖，以免發生危險。

北港溪峽谷因有山壁高聳、奇岩怪石，還有瀑布、溫泉露頭及一線天景觀，被網路傳播後讓民眾爭相前往攬勝，平時因是溪床水路，人車難進入，但農水署南投管理處幾年會進行能高大圳的養護工程，因此會從從惠蓀林場開設便道，方便施工人車進入，而該便道也成探秘境的捷徑。

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因數月來已發生多起意外，上週還有民眾闖入探尋秘境，遇到暴雨而受困沙洲，由消防隊員冒險將其救出，施工的農水署南投管理處設柵欄禁止民眾進入施工區，而遊樂區管理單位惠蓀林場在出入口也有設置禁止進入告示，惟因可進入北港溪峽谷的通道不只該處，仍無法阻止民眾尋幽攬勝的行動。

昨日是週日，山上下著雨，但仍有一團90人登山團要到北港溪峽谷遊玩，該團分乘兩部遊覽車，第一車到達後，因管理人員剛好不在現場，這群登山遊客即攀爬柵欄，一個接駁一個進入。

農水署南投分署管理人員在第一團進入後，即返回施工地點，看到遊客一個接一個爬進柵欄，趕緊打電話向中原派出所求援，警方到場後即勸阻還未進入的第二團遊客，據了解約有近30人聽從警方勸阻而未進入。

農水署南投管理處表示，該便道並非開放的健行路線，沿途路況欠佳，為溪床道路，屬惠蓀林場未開放區域，且設柵欄管制，但有心的遊客仍能從其他道路進入，由於近來天氣不穩定，且該區通訊不佳，也只能勸導大家為了自身安全，不要冒險硬闖。

登山團的遊客一個接一個攀柵欄闖入便道。（民眾提供）

90人登山團分兩車抵達，一個接一個要爬過柵欄闖入便道。（民眾提供）

警方到場勸阻還未闖入的登山遊客。（民眾提供）

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