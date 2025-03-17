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    首頁　>　生活

    苗栗縣特定寵物許可成長至64家 另有32家寵物友善空間

    國內飼養寵物者愈來愈多，不少飼主細心照顧愛犬。（記者張勳騰攝）

    國內飼養寵物者愈來愈多，不少飼主細心照顧愛犬。（記者張勳騰攝）

    2025/03/17 16:52

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕近年來因家庭結構與生活型態逐漸改變，苗栗縣飼養寵物者也逐年增加；苗栗縣動物保護防疫所亦積極推行縣內寵物友善空間，目前苗栗縣寵物友善空間有32家，讓寵物主人出遊更方便。

    苗栗縣動物保護防疫所指出，因國內飼養寵物者愈來愈多，也帶動寵物產業市場成長速度，苗栗縣目前已取得特定寵物業許可證業者成長至64家，其中繁殖、買賣業者51家，另13家為單純寄養業者，為保障消費者權益及動物福利，該所每年皆邀請專家學者、動物保護團體及業界代表擔任評鑑委員，針對業者於「寵物飼養場所及主要設施」、「寵物照顧管理情形」、「寵物繁殖、買賣紀錄」、「寵物買賣資訊文件」、「寵物晶片使用情形表」、「不再繁殖或買賣寵物之處理情形」、「先天或遺傳性疾病篩檢結果證明文件」、「消費者權益保障情形」等逐一檢視評鑑後給予評比，並極推動寵物友善空間。

    苗縣動防所也呼籲飼主應遵守「不棄養家中寵物、不接觸野生動物、並每年帶家中犬貓施打狂犬病疫苗」的2不1要原則，確保寵物與民眾健康安全，相關訊息可上苗栗縣動防所網站

    國內飼養寵物者愈來愈多，不少飼主除細心照顧愛犬，也帶著參加國內選美比賽。（記者張勳騰攝）

    國內飼養寵物者愈來愈多，不少飼主除細心照顧愛犬，也帶著參加國內選美比賽。（記者張勳騰攝）

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